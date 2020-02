Tout ce qu'il faut savoir sur l'exposition Soulages à l'espace Lympia à Nice

Admiré, fêté et convoité, le plus illustre des artistes français vivants, qui vient d’avoir cent ans, est en lumière à l’espace Lympia, sur le port de Nice. Plus de cent œuvres dont vingt-huit peintures. Un événement.

Sa Méditerranée à lui, c’est à Sète qu’il vient la retrouver. Entre Paris et ce Sud où il possède aussi son atelier, Pierre Soulages peint comme il vit. À l’écart du bruit et de la frénésie. Dans un environnement de béton, de verre et d’acier qui frise l’austérité, propice à la concentration requise lorsqu’il s’agit, encore à cent ans, de faire jaillir d’un grand format la force et l’éclat. On aurait tort de ne voir dans son Outrenoir… que du noir. La peinture, appliquée par strates, brossée, lissée, parfois griffée, est travaillée comme un enduit avec les outils et le talent d’un artisan. Jusqu’à inclure « ce je ne sais quoi qui s’atteint d’aventure », selon Saint Jean de la Croix qu’il révère, et qui se situe peut-être au-delà de la beauté. le mystère Soulages Il y a du mystère chez Soulages. Et surtout de la lumière. Il suffit de faire un pas de côté pour voir chacun de ses tableaux changer, se modifier, prendre un relief auquel on ne s’attendait pas, renvoyer un reflet insoupçonné. Le premier tour de force de Gérard Bosio, commissaire de cette exposition présentée par le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, c’est d’avoir rassemblé dans la pénombre de l’ancien bagne plus de cent pièces, dont vingt-huit peintures. Un autre de ses exploits étant de mettre en perspective l’œuvre de Soulages avec toutes celles et ceux qui l’ont nourri. Une idole du Mexique ancien, un masque Dogon, une étude de Vieira da Silva, un monochrome de Klein ou une statue-menhir érigée par des prédécesseurs actifs il y a plus de cinq mille ans. Aucun mentor, ou mille. Mais ce mot de Senghor: "Ce qu’exprime la peinture de Soulages, c’est l’homme." Pierre Soulages, la puissance créatrice. Jusqu’au 19 avril.

Espace Lympia. 2, quai d’Entrecasteaux, à Nice. Ouvert le mercredi, de 14h à 17h, et du jeudi au dimanche, de 10h30 à 17h.

Entrée libre. Tél. 04.89.04.53.10.