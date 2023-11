Pagnol-Dubout: dans l’intimité des deux "têtes de l’art" du XXe siècle

Tout ça, c'est la faute du beau-père! Celui d'Albert Dubout, un peintre amateur prénommé Laurens, qui réveillait le garçonnet, dès potron-minet, pour lui faire admirer les couleurs de l'étang de Fos.

La plupart des gamins n'auraient songé qu'à retourner sous la couette. Albert, lui, a taillé ses crayons et s'est découvert une âme d'artiste. Il est devenu un dessinateur brillant, dont l'œuvre foisonnante couvre plus d'un demi-siècle.

C'est une toute petite partie de cette production qui est présentée dans le livre magnifique publié aux éditions Grand Angle (1). Celle qui le lie à un autre Marseillais illustre: Marcel Pagnol.

Il y a une résonance évidente entre leurs œuvres. Les experts évoquent "le trait rond, puissant, d'une sensibilité pleine de lumière" d'Albert répondant aux "accents méridionaux emplissant l'œuvre de Marcel."

La réalité est peut-être plus prosaïque. Les deux étaient, chacun dans leur domaine, les meilleurs artistes de leur époque. Le premier filmait des mots, le second peignait des émotions: ils étaient faits pour s'entendre.

Didier Dubout, petit-fils du dessinateur, évoque cet aïeul avant-gardiste qui a marqué son siècle.

Au décès de votre grand-père, en 1976, vous aviez 22 ans. Quel souvenir gardez-vous de lui?

C'était un homme extrêmement brillant, totalement atypique: il était presque aussi excentrique, drôle, farfelu et corrosif dans la vie que dans ses dessins. Être sérieux en sa présence, c'était une gageure; il adorait les calembours, les jeux de mots. Un jour, il m'a trouvé avec un exemplaire des Contes des 1.001 nuits. Il m'a dit: "C'est Ali voleur et les 40 babas!"

Quand vous l’avez connu, il était extrêmement célèbre…

Oui. Mais dans la vie, il restait d’une simplicité absolue. Il refusait toutes les invitations, tous les hommages. Jacques Chancel et Bernard Pivot, qui l’admiraient, ont tout tenté pour l’interviewer: impossible! Pour mon grand-père, c’était du temps perdu pour dessiner. C’est également pour cela qu’il n’a jamais fait d’exposition de son vivant, alors qu’il a travaillé jusqu’à son dernier souffle.

Photo DR .

Son œuvre étonne par sa diversité. En cela, Dubout était déjà atypique à son époque?

[Il hoche la tête] La seule discipline à laquelle il n’a jamais touché, c’est la sculpture. Sinon, il a travaillé pour 250 journaux et revues, illustré 70 livres, publié 140 albums, conçu 88 affiches et 78 toiles exposées dans le monde entier. Pendant l’occupation, il a même réalisé à Nice deux dessins animés avec de tout petits moyens (2). Walt Disney les a visionnés et lui a proposé d’être son directeur de studio – ce qu’il a évidemment refusé. Pas question d’abdiquer sa liberté!

Comment a commencé la collaboration Pagnol-Dubout?

Pagnol avait un don: dans tout ce qu'il faisait, il savait s'entourer des meilleurs. [Il sourit] C'est pour ça qu'il a pris Dubout! Leur collaboration a commencé en 1936 avec la première affiche de César. À partir de 1948 et jusqu’en 1965, ils ne se sont plus quittés.

Pour Dubout, Pagnol était un commanditaire ou un ami?

Les deux, mon capitaine! Avec Marcel, Albert n'avait pas la complicité qui le liait – par exemple – à Frédéric Dard. Mais leur relation était nourrie par une admiration réciproque et une vraie sincérité. Ils se voyaient souvent au restaurant Alexandre [près d’Arles, ndlr]: cela montre que mon grand-père, qui ne sortait jamais, considérait Pagnol comme un proche. Dubout était un grand solitaire. Il détestait la foule, qu’il dessinait pourtant mieux que personne.

Comment travaillaient-ils?

Personne ne pouvait rien imposer à mon grand-père. Il dessinait seul, nuit et jour, dans son atelier où personne n’avait le droit de pénétrer. Lorsqu’il s’agissait d’illustrer un roman, il lisait le livre plusieurs fois et annotait les scènes au crayon rouge. Il avait aussi un crayon bleu pour les couleurs, le décor, les ambiances. Il faisait parfois des croquis minuscules, d’un ou deux centimètres, sur les pages.

Photo DR.

Dans la carrière de Dubout, sa collaboration avec Pagnol occupe une place singulière?

Elle est singulière… parmi beaucoup d’autres! Dubout aimait les gens de caractère, atypiques et talentueux. Il était très copain avec Francis Blanche, Pierre Dac. Mais ses créations pour Pagnol ne constituent qu'une infime partie de son œuvre. Songez qu'il a produit près de 5.000 dessins de presse… parmi tant d'autres choses!

Le grand public se souvient du "couple à la Dubout": un petit homme accompagné d'une femme plantureuse et tyrannique…

[Il rit] À cause de ces dessins, depuis mon enfance, on me demande si ma grand-mère était grande et grosse! Et je réponds: "Non, elle était petite et menue." Ces croquis-là, à l'origine, étaient faits pour dénoncer le scandale de la violence conjugale. Mais comme l'arme de mon grand-père était l'humour, il a inversé les données du problème: la femme est devenue l'oppresseur et le mari, l'oppressé!

Albert Dubout était donc un artiste "engagé"?

Évidemment! Songez que tout cela remonte aux années vingt. Ce thème n'était pas encore dans l'air du temps. Mon grand-père avait un siècle d'avance.

A-t-il mené d'autres combats à la pointe de ses crayons?

Oui. Le premier s'impose dès sa jeunesse: c'est la libération de la femme. À l’âge de 17 ans, il a pris fait et cause pour les suffragettes (3). Le deuxième apparaît dans son œuvre au début des années trente: c'est la lutte contre le nazisme. Ce qui se passait outre-Rhin le révoltait. En 1934, il a réalisé un dessin montrant Hitler à Paris, avec des croix gammées sur les murs. Les patrons de journaux, choqués, ne l'ont pas publié. En 1935, il a croqué les défenseurs de la ligne Maginot, censée protéger la France d’une invasion allemande. Son titre? "En l’an 40". Il était parfois visionnaire!

Il n'a pas été inquiété sous l'Occupation?

Miraculeusement, non! Je pense que sa notoriété l'a sauvé. Mais il avait tout prévu, même le pire: son fils et son épouse s’étaient planqués du côté de Vétheuil dans le Val d’Oise. Albert avait aussi dissimulé ses dessins les plus précieux sous la charpente de la maison. Durant ces années noires, il a eu le bon sens d’asticoter le régime de Vichy, mais de ne pas s’en prendre à Hitler lui-même. Bernard Aldebert, qui avait osé caricaturer le Führer en singe, a été déporté à Buchenwald.

S'imposait-il des limites?

Mon grand-père ne s'attaquait jamais aux institutions et à la religion. Il respectait le curé autant que le maire ou l'instituteur. Il n’a jamais fait de portrait de De Gaulle, par exemple. Ses caricatures politiques se comptent sur les doigts d’une main! Pour le reste, il n'avait pas de tabou. L'un de ses derniers ouvrages, c'est quand même l'illustration du Kama-Sutra!

Que reste-t-il de Dubout aujourd'hui?

Albert a été le plus grand dessinateur du XXe siècle. Ce n'est pas moi qui le dit: c'était l'avis de Cabu, Wolinski, Cavada. Tous ces artistes le considéraient comme leur maître. Sans lui, la Castafiore d’Hergé n’existerait pas. Même Astérix et Obélix, d’une certaine façon, sont une déclinaison du couple à la Dubout!

1. Dubout illustre Pagnol, éditions Grand Angle, 80 pages, 19,90 euros.

2. Anatole fait du camping et Anatole à la tour de Nesle sortis en 1947.

3. Pendant l’entre-deux-guerres, les "suffragettes" mènent des actions spectaculaires pour réclamer le droit de vote. On comptait 350.000 suffragettes en France en 1927.