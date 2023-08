À Biot, Nicolas Lavarenne expose ses "œuvres aériennes" jusqu'au 15 septembre

Cet homme-là est dangereux! Et pour cause. Pour admirer ses œuvres, il faut lever les yeux au ciel et regarder ses créatures qui se penchent pour nous observer ou bien qui semblent flotter dans les yeux, mais lui s’en amuse : "C’est bien de lever la tête dans une époque où tout le monde la baisse pour regarder son portable."

Avoir la tête baissée ne signifie-t-il pas également être résigné? Nicolas Lavarenne, puisqu’il s’agit de lui, botte en touche, toujours un sourire en coin avant d’affirmer plus loin dans la conversation, "quand on a la tête en l’air, on a l’air fier".

" J’essaie de proposer une scénographie qui plaise "

Lui peut être fier du regard que portent depuis le début de l’été les milliers de visiteurs biotois qui peuvent admirer six de ses œuvres qui résument son parcours : "La première série date d’il y a trente ans, la seconde d’il y a deux ans."

Parrain des Nocturnes d’Art cette année, Nicolas Lavarenne ne cache pas sa joie d’exposer ici, "dans ce village plein d’énergie artistique et culturelle, à l’image des Nocturnes. C’est un honneur d’être ici. Vraiment."

"Un doute permanent"

Si les œuvres flottent, l’artiste, lui, a bien les pieds sur terre : "Pour moi, le travail c’est un doute permanent jusqu’à ce que la pièce me dise stop. Cela demande beaucoup d’engagement, de temps, de financement depuis le premier coup de crayon, tout part du dessin jusqu’à l’aboutissement chez le fondeur."

Ses deux séries, Les funambules, dans la rue Saint-Sébastien et Les gargouilles sur le balcon de l’espace Hedberg-Torun, semblent avoir été faites sur mesure. "J’essaie de proposer une scénographie qui plaise."

Pari réussi, Monsieur Lavarenne.

>> Jusqu’au 15 septembre. Entrée libre. Renseignements au 04.93.65.78.00.