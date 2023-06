Créateur de contenus autos, "GMK" fait gagner une RS6 sur les réseaux sociaux, et son jeu concours cartonne

Avec son jeu concours, "GMK" a littéralement cassé Internet. Comprendre: il a suscité un engouement sans précédent sur les réseaux sociaux. Depuis dimanche sur Instagram et YouTube, le créateur de contenus automobiles aux millions d’abonnés et résident monégasque fait gagner (gratuitement!) une RS6 Performance, un puissant modèle de voiture qui l’a fait connaître auprès du grand public. Valeur de l’engin: 100.000 euros avec les modifications apportées.

La publication a généré plus de 2,6 millions de commentaires. Davantage que celle du footballeur argentin Lionel Messi brandissant la Coupe du Monde. Pour Monaco-Matin, GMK en dévoile davantage.

Pourquoi faire gagner ce bolide à ta communauté?

C’est cette voiture qui m’a fait connaître en 2017. C’est grâce à elle qu’autant de personnes me suivent sur les réseaux sociaux - merci à eux d’ailleurs -, que j’ai plein d’avantages dans la vie, que je vis de ce que j’aime. Avec mon partenaire Celio, on s’est dit qu’on allait faire gagner cette voiture.

Quels souvenirs gardes-tu de cette voiture?

Ce sont mes premières vidéos YouTube, mes premières fois sur la route de La Turbie, mes premières vraies sensations dans une voiture super puissante. Tous les souvenirs de mes débuts sur les réseaux sociaux, en fait, avec mon premier buzz quand j’ai réalisé son camouflage puis quand j’ai fait son covering tout en noir.

Peux-tu nous en dire plus sur la RS6 du jeu concours?

C’est une RS6 Performance de 605 chevaux de 2017 avec un faible kilométrage (79.000 km). À l’origine, elle est de couleur grise mais on a fait un covering entièrement noir satiné, de la calandre aux jantes en passant par les coques de rétroviseur et les barres de toit. Sauf les phares qui ne sont pas teintés car la loi l’interdit en France. C’est le même look que ma RS6 de l’époque. C’est un clone de ma voiture, en fait.

Le gagnant n’aura pas de frais à engager?

Je fais une grosse révision chez Audi, d’environ 7 000 euros. On change tout ce qu’il y a à changer. Les points faibles de la voiture sont remplacés. On met aussi une garantie d’un an sur la voiture. On est en train de voir comment offrir l’assurance car, pour un jeune conducteur qui gagnerait cette voiture, elle peut coûter très cher. Mais aussi la carte grise, l’écotaxe, et le malus. La personne part clefs en main avec la voiture qui sera comme neuve.

Quelles sont les modalités du concours?

C’est un jeu concours gratuit, sans obligation d’achat. Pour participer, il suffit de commenter la photo et de la repartager. Il n’y a pas de contreparties financières pour nous.

Le concours se terminera le 18 juin à 23h59. Le 19 juin, on tire au sort en présence d’un huissier de justice et le résultat sera annoncé le 24 juin sur ma chaîne YouTube.

Près de 3 millions de personnes ont commenté la publication sur Instagram.

Tu t’attendais à un tel engouement?

Pas du tout. C’est juste énorme. On est la deuxième photo la plus commentée de tous les temps sur Instagram après… un œuf [3,9 millions, N.D.L.R.] (rires) et avant la photo de Lionel Messi qui pose avec la Coupe du Monde. C’est un truc de fou. J’espère que la personne qui gagnera la méritera.