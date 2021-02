Les travaux de la bretelle censés désengorger l’accès à Monaco et La Turbie démarrent enfin

Ce ne sont "que" des travaux préparatoires, en l’occurrence un déboisement de 27.000 m² de pins sur la future zone de chantier. Mais pour les protagonistes du dossier de la bretelle dite "de Beausoleil" , c’est – enfin – le passage d’un projet à l’état de papier vers sa concrétisation sur le terrain. D'ailleurs, la situation géographique de cette infrastructure est bien sur la commune de La Turbie. Le maire, Jean-Jacques Raffaele, aimerait que la bretelle porte le nom de La Turbie.

Jusqu’à fin février, donc, Vinci Autoroutes engage ces travaux forestiers pour délimiter les emprises nécessaires à l’aménagement de l’infrastructure routière, si longtemps réclamée par les élus locaux. Voilà en effet près de trois décennies qu’ils plaident pour la réouverture de celle-ci afin de faciliter l’accès à Monaco et désengorger le village de la Turbie, quotidiennement asphyxié par les embouteillages matinaux. D’année en année, pourtant, ils se sont heurtés aux lenteurs administratives ainsi qu’aux blocages et refus successifs de l’État français. Le bout du tunnel est proche, donc.

"L’attente fut longue"

"Plus rien ne peut désormais entraver l’ouverture de cette bretelle", se satisfait Jean-Jacques Raffaele, maire de La Turbie, lequel avait été, en 2015, le chef de file d’une grande manifestation dans la rue. L’attente fut longue. Ce qui démontre, ce que beaucoup d’élus dénoncent dans de nombreux domaines, que la bureaucratie freine les projets structurants. Le fameux ‘‘choc de simplification’’ n’est pour moi qu’un artifice de communication."

En parallèle de l’abattage des arbres au niveau des talus et de la future voie, une maintenance sur les filets antichute, disposés le long des parois rocheuses, sera réalisée simultanément. "Puis, de mars à mai, on va entreprendre des travaux de déviation des réseaux – eau et téléphonie – qui se trouvent sur la trace du projet, détaille Salvador Nunez, directeur de la maîtrise d’ouvrage chez Escota. À partir de fin juillet, quand l’appel d’offres en cours sera validé, devrait démarrer les travaux de création de la nouvelle en bretelle, en vue d’une mise en service fin 2022 ou début 2023."

De lourds travaux estimés à 6,06 millions d’euros: l’intégralité du tracé doit être remise aux normes de sécurité autoroutière. "On ne peut pas emprunter cette bretelle telle qu’elle est configurée actuellement", explique Salvador Nunez.

Remise aux normes de la bretelle