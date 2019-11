Paris Sportifs: comment l'enjeu virtuel a changé notre vision du sport

Vous l’avez ce pote qui, lors du but incroyable de Benjamin Pavard contre l’Argentine à la Coupe du monde 2018, a explosé deux fois de joie. Une première fois pour fêter le but du défenseur de Stuttgart qui remettait l’équipe de France dans le match, une seconde car il avait misé sur un but du latéral durant la rencontre. Surtout que la cote d’une ficelle du droitier était très élevée sur les différents sites de paris en ligne. Voilà plusieurs années que chaque rencontre sportive, que ce soit le football, la NBA, le base-ball, le tennis, le poker ou même le handball, ont droit à une deuxième grille de lecture. Celle-ci n’est plus axée sur la performance pure et dure mais sur le résultat final. Ainsi, Twitter voit défiler chaque semaine des captures d’écran d’amoureux du sport qui balancent leurs paris multiples du week-end. Certains s’envoient sur une quinzaine de matches, de la Ligue 1 au championnat turc en passant par la D2 belge, pour multiplier les cotes et prier de rafler la mise qui, parfois quand les planètes s’alignent, peut atteindre plusieurs milliers d’euros. Comme pour tous les jeux de hasard, il y a beaucoup de prétendants et peu d’élus mais l’émulation est là. Omniprésente.