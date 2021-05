INTERACTIF. Comparez votre temps de réaction à celui d'un pilote de Formule 1

Comment ça marche?

Bien sûr, un départ en Formule 1 n'est pas seulement une histoire de réflexe et d'instinct. Le pilote doit (entre autres) faire chauffer les freins et les pneus lors du tour de formation, monter et descendre tous les rapports, et trouver le point de friction de l'embrayage, une position indiquée par l'ingénieur, qui dépend de plusieurs paramètres.

Lorsque toutes les voitures sont de retour sur la grille de départ, les cinq feux s'allument chacun leur tour, un par seconde. Lorsqu'ils sont tous les cinq allumés, c'est un ordinateur qui décide de façon aléatoire de leur extinction (dans un laps de temps compris entre 0,2s et 3s). La course est alors lancée.

Et en cas de faux départ?

Le faux départ, c'est-à-dire le mouvement d'une voiture avant l'extinction des feux, est détecté par un dispositif électronique grâce à des capteurs placés au sol et sur la voiture. Le pilote qui en est responsable se voit alors infliger une pénalité de "drive-through" ou un "stop-and-go" de 10 secondes.