Amour, relations intimes... Une étonnante étude s'est penchée sur la sexualité des personnes âgées

Alors que la Journée internationale des personnes âgées a eu lieu le samedi 1er octobre, l'association des Petits Frères des Pauvres, en partenariat avec CSA Research, a profité de la publication de son rapport annuel sur l'isolement des personnes âgées pour se pencher sur un aspect plus intime de ce possible isolement: la sexualité.

Intitulé "Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées", il vise notamment à briser les tabous entourant cet aspect de l'existence après un certain âge, mais aussi ses représentations dans l'imaginaire collectif.

Ainsi, "les enseignements de cette étude inédite révèlent un décalage entre les représentations que la société véhicule sur les personnes âgées et la réalité qu’elles vivent. Une invitation à changer notre regard sur la vieillesse", explique en préambule ce rapport.

L'amour... toujours

Alors que plus de 10 millions de Français de 60 ans et plus vivent en couple, on pourrait croire que le sentiment amoureux s'est émoussé au fil des ans pour une grande partie d'entre eux.

Or, selon cette étude, "94% des personnes âgées interrogées déclarent être amoureuses de leur conjoint(e), dont 65% se disent 'tout à fait amoureuses'". A noter, 58% de ces couples sont ensemble depuis plus de 40 ans.

Quid du sexe?

"Pour les aînés, l’essentiel dans le couple, c’est la complicité (53%), le rire (50%) et les confidences (48%).", dit le rapport. Et pourtant, malgré une préférence avouée pour ces aspects intellectuels, une personne âgée sur deux dit avoir des relations intimes, et la majorité (91%) en sont satisfaites.

"Cela montre l’intérêt des personnes âgées pour la vie affective, intime et sexuelle", explique Sophie Brunetti, directrice du pôle inclusion sociale des établissements Petits Frères des Pauvres. "Ces résultats, qui peuvent susciter l’étonnement, permettent de déconstruire les représentations et de changer les regards qu’on peut porter sur le grand âge."

A niveau du ressenti sexuel (pas forcément accompagné de pratique), 91% des personnes âgées en couple éprouvent du désir pour leur partenaire, dont 56% autant qu’avant... et seulement un tiers ressent qu’il s’émousse.

Autre leçon intéressante, "84% des personnes âgées déclarent que le sujet de la sexualité ne les met pas mal à l’aise, mais plus d’une sur deux considèrent que le sujet est tabou pour la société." Cependant, "être à l’aise avec sa sexualité ne veut pas dire souhaiter en parler à son entourage. Les trois-quarts des personnes âgées ne parlent pas de leur vie intime à leur entourage".