La promesse d'Emmanuel Macron aux habitants des vallées : "Nous ne vous lâcherons pas et je viendrai avant la fin de l’année"

Alors que les vallées sinistrées marquent ce week-end le premier anniversaire du passage de la tempête Alex, Emmanuel Macron nous a accordé une interview exclusive. Depuis sa visite sur place le 7 octobre dernier, il suit de près l’évolution de la situation. Et promet de revenir avant la fin de l’année.

Lors de votre visite l’an dernier, quelques jours après la tempête Alex, vous aviez expliqué avoir été marqué par le survol des vallées dévastées. Avez-vous toujours ces images en tête?

Bien sûr, ces images restent gravées. J’ai vu à Tende, à Breil-sur-Roya, à Saint-Martin-Vésubie, des scènes de désolation. J’ai rencontré des concitoyens qui avaient perdu leurs proches. Quand on prend un peu de recul, on prend conscience de la cruauté de ces images et de ce qu’elles représentent. Le rapport d’inspection des faits n’a pas simplement chiffré les choses. Il a qualifié les dégâts comme étant les plus importants en France métropolitaine depuis la Seconde guerre mondiale.