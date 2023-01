"Elle est perçue comme un défi": le maire Gérard Spinelli va poursuivre sa politique en faveur de la culture à Beausoleil

Passage obligé à chaque début d’année, Gérard Spinelli a présenté ses vœux à la population jeudi soir au centre culturel prince Jacques.

Devant un public venu en nombre - parmi lesquels des élus de la municipalité, des maires de la communauté d’agglomération de la Riviera Française et des communes voisines, mais aussi des représentants officiels des institutions monégasques, ainsi que des associations culturelles, patriotiques, sportives, culturelles, etc. - le maire a développé ses ambitions pour 2023.

Première pierre du village Charlot en février

Sans déroger au cap qu’il s’est fixé depuis sa prise de fonction il y a 15 ans, l’édile s’est engagé à poursuivre sa politique volontariste en faveur de la culture. "Dans ce monde de tous les possibles, du meilleur comme du pire, le lien humain est primordial. La culture est perçue comme un défi, un refuge, une union. Elle joue un rôle de développement de soi-même, pour apprendre, surprendre, divertir, ressentir et réunir", a-t-il martelé.

En 2023, cette ambition perdurera à Beausoleil, "sans augmenter la pression fiscale".

Parmi les nouveautés qui marqueront le calendrier de l’année fraîchement entamée : la pose de la première pierre du village Charlot, projet emblématique du mandat en cours. "Je suis fier de vous annoncer que les travaux ont commencé et que la pose de la première pierre se déroulera mardi 28 février."

Avec la présence d’un invité de marque, l’écrivain et diplomate italien Maurizio Serra, "premier Italien depuis 1635 élu à l’Académie française". Un "symbole fort" pour une commune cosmopolite comme Beausoleil.

Et le maire de souligner: "Maurizio Serra occupe le fauteuil de Simone Veil, à qui nous avons rendu hommage très récemment [en célébrant la réception d’une statue représentant l’icône politique française offerte à la commune et exposée à l’entrée de ville, N.D.L.R.]".

Une ville verte et plus durable

L’année 2023 verra aussi l’installation de nouvelles stations de vélos électriques, la poursuite des études pour les prochains escalators (au nombre de 12 actuellement) et des travaux d’agrandissement des trottoirs, ainsi que la révision du PLU.

"Nous mettrons également l’accent sur l’embellissement et la végétalisation de l’espace public", a promis le maire, qui s’est dit "conscient" du "défi environnemental".

"La création de la forêt urbaine Corsi participera également au développement d’une ville plus verte et plus durable".