Elections européennes: comment on a voté à l'Est des Alpes-Maritimes et à Monaco

À l’Est du département, le Rassemblement national (RN) est en tête dans toutes les communes de la Riviera française – du littoral au haut-pays – excepté le village de Saorge, fief historique de la gauche qui joue à fond cette fois la carte "verte".

Le RN est toujours au rendez-vous des grandes échéances électorales. Au détriment du parti de la droite traditionnelle, en net recul partout. En 2014, le parti UMP (ex-LR) mené par Renaud Muselier avait réuni 25,59% des suffrages à Menton. Dimanche, François-Xavier Bellamy (LR) n’a récolté que 11,37 % dans la cité mentonnaise.

Bastion fidèle de la droite, Roquebrune-Cap-Martin bascule pour la première fois RN.

Partout, Jordan Bardella et Marine Le Pen affichent des scores très confortables suivis de la majorité présidentielle, représentée par Nathalie Loiseau. Faisant émerger le candidat écologique, Yannick Jadot, qui atteint plus de 10% dans plusieurs communes.

Dans les grandes villes, un duel RN/LREM au détriment de la Droite républicaine

Comme en France, les électeurs de la Communauté d’agglomération de la Riviera française (CARF) ont choisi de voter entre les deux principaux protagonistes de cette élection européenne: le Rassemblement national et la Majorité présidentielle (LREM).

Du coup, la Droite républicaine est en très net recul sur le territoire, "probablement, car il n’y avait pas d’espace politique pour LR entre ces deux mouvements" fait remarquer le maire et président de la Carf, Jean-Claude Guibal.

Un "vote utile" en quelque sorte, réparti entre ceux qui ne voulaient pas du RN et ont voté LREM et inversement. La liste conduite par Nathalie Loiseau a obtenu ses meilleurs scores (plus de 20%) dans les communes littorales et proches de Monaco (24,81% à Roquebrune, 24,49% à La Turbie, 19,88% à Menton, 22,84% à Cap-d’Ail, 22,29% à Beausoleil), mais le vote RN reste majoritaire avec plus de 30% partout.

Menton

Pour le maire Jean-Claude Guibal, si l’on compare le score du FN aux élections européennes de 2014 avec celui de 2019, il est en baisse de trois points dans la cité des citrons – 34% dimanche contre 37,98% il y a 5 ans – Néanmoins, il garde sa première place à chaque grande échéance électorale.

Quant à LREM, "il fait ses 20 % en récupérant des voix de gauche et de droite, et celles des électeurs qui ont peur du RN", précise l’élu, ajoutant que si LR a subi un "véritable échec", il fait plus qu’au niveau national (11,37%).

Enfin, le vote écologique et ses 10% ne sont pas pour déplaire au premier magistrat, car, en plus d’être une compétence européenne, il conforte "notre politique de préservation du territoire et de développement durable..."

Roquebrune-Cap-Martin

À Roquebrune-Cap-Martin, la droite républicaine, restée indétrônable quelles que soient les élections, a subi une large défaite dimanche. Aux élections européennes de 2014, elle affichait un score de 32,50 % devançant le FN, alors que LR atteint péniblement les 11 % cette fois. Loin derrière le RN qui fait 31%.

Cap-d’Ail

Pour Xavier Beck, maire LR et premier vice-président des Alpes-Maritimes, la sanction est sévère. "(...) C’est un échec pour la droite républicaine qui n’a pas su faire entendre sa voix. Déjà en 2014, le Front national est arrivé en tête à Cap-d’Ail comme dans le Département. Il faut savoir en tirer les leçons et faire en sorte que Les Républicains, unis, redeviennent la seule alternative crédible au pouvoir en place."

Beausoleil

La ville de Beausoleil ne s’est pas durcie. C’est ce que remarque le maire Gérard Spinelli, en plus de la montée des écologistes. "En 2014, Jean-Marie Le Pen avait obtenu 35,90% des votes exprimés, là où aujourd’hui le RN obtient 33,38% du résultat final. (...) La participation en hausse (+5 points à Beausoleil) a bénéficié à l’expression d’un mécontentement. (...) Tout reste encore donc à faire et à construire, pour une Europe au service des populations."

La Turbie

Le maire Jean-Jacques Raffaele (LR) souligne l’intérêt des Turbiasques pour le parti de Yannick Jadot. "Je note une corrélation avec le grand Débat et en particulier sur le livre des doléances mis à disposition des Turbiasques en Mairie, qui faisait état d’une prise de conscience écologiste."

Roya - Bévéra : le RN... et la percée des verts

Dans le haut pays, la vague RN se confirme partout : Gorbio (33,54%), Sospel (35,27%), Tende (36,02%), Sainte-Agnès (39,87%)... Jordan Bardella obtient même 43,78% à Fontan!

"Ces résultats reflètent plus un sentiment d’insécurité en raison de la présence des migrants à la frontière qu’une véritable insécurité, précise Jean-Claude Guibal, le président de la Communauté d’agglomération de la Riviera française (Carf). Certaines villes ont un vrai sentiment d’abandon malgré les fonds de concours qu’elles reçoivent."

À Moulinet, le RN reste en tête avec 23,70%, mais il est talonné de près par LREM (18,52 %).

Le village est d’ailleurs le seul à avoir voté en nombre pour Raphaël Glucksmann (PS) avec 11,85%. À Saorge, traditionnellement de gauche, ce sont les Verts qui réalisent une belle percée avec un score de 22,93% et arrivent en tête!

Ce vent d’écologie souffle dans d’autres communes du haut pays mentonnais : à La Brigue, Yannick Jadot (Europe écologie) réalise un score très honorable de 13,94 %, figurant en 3e position après LREM (2e) et RN (1er).

Il est même en seconde place à Castillon (13,38%). Il totalise 12,06% des voix à Breil-sur-Roya, 11,85% à Moulinet, 11,30% à Sainte-Agnès et 10,08% à Gorbio.

À noter que Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) se retrouve en troisième position dans les communes de Castillon (12,74%) et de Castellar (10,76 %), un score sans doute justifié par la présence du maire de Castellar, Huguette Layet, sur la liste du candidat.

Monaco: le bon score LREM

À Monaco, la tendance est l’inverse de celle du département voisin. Les Français de Monaco ont été 760 à s’exprimer sur le total de 4 922. Et 35% ont donné leur voix à La République en Marche. Contre 23,29 % qui ont voté pour la liste soutenue par Marine Le Pen.

Pour la présidentielle et les législatives déjà, le parti d’Emmanuel Macron avait remporté un franc succès.

Monaco, incomparable sur de nombreux aspects, ne fait là pas exception chez les Français de l’étranger majoritairement favorables à LREM. À souligner aussi le bon score des écologistes qui franchissent la barre des 10%.