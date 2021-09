"Il a cédé à la passion, à la folie du stade": l'auteur du salut nazi lors de Nice-OM dormira en prison

Arnaud, un commercial de 31 ans, "a agi par bêtise, non par idéologie", a affirmé son avocat, Me Mathurin Lauze.

"Il a cédé à la passion, à la folie du stade. Il a honte. Il a d'ailleurs fait la démarche de se rendre de lui-même à la police." L'enregistrement vidéo du salut nazi a fait le tour des réseaux sociaux provoquant un émoi considérable.

Le prévenu a demandé un délai pour préparer sa défense comme la loi le lui permet. Le procès a été fixé au 13 octobre.

Le parquet, par voix de Marc Ruperd, a requis et obtenu le placement en détention provisoire du supporter "pour des faits qui ont particulièrement troublé l'ordre public".

Le procureur a également rappelé qu'Arnaud avait été condamné par le passé pour violences aggravées à trois mois de prison avec sursis.

Me Mathurin Lauze, en défense a plaidé pour un contrôle judiciaire de son client, "qui présente toutes les garanties de représentation" en justice.

"Ma demande de délai n'est pas une manière de fuir mes responsabilités. Je vais répondre de ces gestes", a indiqué Arnaud au tribunal. "Ce ne sont pas mes idées. C'est un geste de provocation. Et je serai puni de la manière qu'il le faudra."

La Licra (Me Verrier), le Crif Me Rebibou), la Ligue de football professionnel (Me Peyrelevade), SOS Racisme avec l'OGC Nice, Sportitude (Me Hamd) sont parties civiles.