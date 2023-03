Une canalisation d’eau se rompt dans le quartier de la Condamine à Monaco

Les commerçants situés au bout de la rue Millo n’en revenaient pas. Au point que certains ont sorti leur téléphone et filmé la scène. Il n’était pas tout à fait midi et demi lorsque ce lundi 13 mars une quantité d’eau conséquente a jailli au bout de leur rue, déferlant le long du boulevard Albert-1er et au bout de la rue Princesse Caroline mais aussi à l’intérieur du parking de la Condamine, l'inondant sur plusieurs niveaux.

Une canalisation de 300 millimètres de diamètre s’est en effet rompue au niveau du virage des rues Millo et Saige, déversant, pendant une petite demi-heure, avec une forte pression, des centaines de mètres cubes d’eau potable dans ce secteur de la Principauté, non sans surprendre les passants et les travailleurs du quartier à l’heure du déjeuner. La pression de l’eau était telle que le soubassement de la chaussée a été soulevé.

Tous les moyens possibles mobilisés

Tous les moyens disponibles ont été aussitôt mobilisés. Les agents de la Société monégasque des eaux (SMEAUX), soutenus par la Direction de l’aménagement urbain, les sapeurs-pompiers et la Sûreté publique, ont procédé à la coupure d’eau.

Un périmètre de sécurité a immédiatement été mis en place pour les piétons et la circulation afin de procéder au nettoyage de la chaussée et des trottoirs rendus glissants par l’eau et le sable provenant du soubassement.

Durant la fuite, soit pendant une petite demi-heure, les résidents de Monaco-Ville ont été privés d’eau potable. Mais les plus touchés par cette fuite ont été les résidents de la maison de retraite A Quietudine et les riverains de la rue Saige côté impair.

Pour la résidence sénior, une solution provisoire a aussitôt été mise en place. Des packs d’eau potable ont été livrés le temps que les agents de la SMEAUX procèdent à un branchement provisoire sur une borne incendie et alimentent à nouveau l’établissement en eau potable.

La situation reste actuellement toujours délicate pour les riverains de la rue Saige. Ces derniers devaient retrouver l’eau potable vers 20 heures le temps que les premières réparations d’urgence se terminent.