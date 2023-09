Six salles de classe endommagées après une inondation à l'école de la Condamine à Monaco

Un épisode bien fâcheux en cette période que l’on peut encore qualifier de rentrée scolaire. Ce week-end, une fuite des réseaux de climatisation de l’école a causé une inondation dans l’établissement monégasque.

Plusieurs locaux ont été endommagés. Parmi eux, six salles de classe et le réfectoire de l’établissement.



Les élèves habituellement accueillis dans ces classes seront répartis au sein des autres établissements de la Condamine. À savoir, l’école Stella et le lycée Rainier III ainsi qu’au centre de loisirs du Devens, dès aujourd’hui.

Cours, cantine et garderie assurés

Pour les parents, rien ne change. L’accueil de tous les élèves s’effectuera à l’école de la Condamine.



Les enfants seront totalement pris en charge par les équipes pédagogiques et les cours seront assurés par les enseignants de l’école.

Le service cantine sera également maintenu pour l’ensemble des élèves, quel que soit leur établissement d’accueil.

La sortie des cours aura lieu à 16h30, comme à l’accoutumée. Les parents pourront récupérer leurs enfants à l’école de la Condamine et le service de garderie sera maintenu pour les élèves qui en bénéficient.



Les parents des élèves concernés recevront un mail d’information et une notification sur Pronote pour renseigner les différentes étapes.