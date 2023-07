"On ne peut pas continuer dans cette situation": Villeneuve-Loubet veut en savoir plus sur les nuisances sonores des avions à Marina-Baie-des-Anges

La question des nuisances sonores subies par les riverains de Marina-Baie-des-Anges a fait parler lors du dernier conseil municipal de Villeneuve-Loubet. Comme relatés dans nos colonnes, le bruit des avions de l’aéroport Nice Côte d’Azur semble poser problème depuis plus d’un an maintenant.

En mars, un sonomètre avait donc été installé sur le toit de Marina pour tenter de mesurer le bruit et de cibler d’où pouvait venir la gêne. Tombés en juin, les résultats ne semblent pas convaincre tout le monde.

"Nous avons demandé à l’aéroport, notamment aux spécialistes de la tour de contrôle, à avoir un détail sur tous les vols qui survolent la commune et à quelle altitude ils la survolent, a indiqué Serge Jover, conseiller municipal délégué aux risques naturels et industriels, lors de la séance. On ne veut pas une moyenne mais une valeur exacte."

"Les mesures sont inexploitables"

Selon le responsable des études environnementales et des relations avec les riverains, le capteur a mesuré "60 décibels au décollage sur plus de 500 avions." Serge Jover aimerait que ces données soient mises en perspective: "Les mesures sont inexploitables parce qu’on n’a pas de valeur de référence. On ne peut pas savoir exactement s’il y a, oui ou non, une aggravation des nuisances sonores. [...] Les gens de la tour de Nice se sont engagés à nous donner plus d’informations, j’espère qu’on sera en mesure de vraiment comprendre le problème. On ne peut pas continuer dans cette situation."

Contacté en marge de la séance, le conseiller municipal aimerait notamment pouvoir s’appuyer sur des données comparatives entre 2019 et aujourd’hui [1].

La rencontre entre la Ville et les services de l’aéroport ne devrait pas avoir lieu avant le mois de septembre. "Il est important que nous puissions nous prononcer pour indiquer que nous ne sommes pas satisfaits de ce tracé et qu’il faut le revoir dans la mesure où il est une source de nuisance", a résumé le maire, Lionnel Luca, durant le conseil municipal.

[1] Pour rappel, un changement de la trajectoire des avions avait notamment été acté, en mars 2022, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.