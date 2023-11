Monaclean: qui est cette entreprise qui agit pour l'environnement depuis 35 ans?

Qui est Monaclean et comment l’entreprise a-t-elle évolué depuis sa création?

Monaclean est une entreprise familiale et locale qui assure des prestations de services dans les domaines de l’assainissement, de l’hygiène, du chemisage, ainsi que la collecte et la valorisation de tous types de déchets à Monaco et ses environs. Nous sommes fiers de pouvoir compter au sein de nos équipes des personnes passionnées et fidèles depuis le départ pour certains. Des grandes entreprises en passant par les collectivités, les sociétés de construction, le yachting ou les syndicats de copropriétés, ce sont une soixantaine de personnes qui accompagnent aussi bien les particuliers que les professionnels.

Bien que nos métiers soient très masculinisés, l’une de nos missions est aussi de promouvoir la parité et d’inciter les femmes à candidater à nos différentes activités. Aujourd’hui, notre effectif est composé de 22% de femmes à des postes d’encadrement jusqu’au terrain et nous souhaitons accentuer cette parité, tout en garantissant l’équité dans notre entreprise.

Laurent Guiglion, Administrateur délégué de Monaclean.

Quels sont les atouts de Monaco pour une société comme Monaclean?

Monaco force l’excellence. La Principauté se distingue par son esprit novateur, une caractéristique essentielle qui nous pousse continuellement à nous remettre en question et ainsi, saisir de nouvelles opportunités. La technologie et l'innovation se sont avérées être des éléments fondamentaux dans l'évolution constante des activités de Monaclean au fil du temps. En embrassant ces avancées, nous avons pu améliorer l'efficacité de nos opérations, notamment au travers de la digitalisation de nos activités.

Comment Monaclean a-t-elle adapté sa stratégie pour répondre aux nouveaux enjeux au fil des années?

La recherche permanente de solutions innovantes a permis de positionner Monaclean en tant que leader dans le domaine de la durabilité et de la gestion environnementale. Cette symbiose entre la technologie, l'innovation et notre engagement pour la préservation de l'environnement est au cœur de notre mission, contribuant à façonner un avenir plus durable et respectueux de notre belle principauté.

L'ouverture du marché de la concurrence a également été un catalyseur essentiel pour Monaclean, favorisant son adaptation aux nouveaux paramètres dimensionnels du marché. En embrassant cette dynamique, Monaclean a pu non seulement ajuster ses pratiques opérationnelles, mais également stimuler l'innovation et l'efficacité dans tous les aspects de ses services. Cette ouverture au marché a donc été perçue comme une opportunité de croissance, incitant Monaclean à se positionner en tant qu'acteur agile, prêt à relever les défis et à répondre aux besoins de nos clients. Il en résulte une organisation plus dynamique, alignée sur les tendances du marché et résolue à maintenir ce niveau d’excellence pour nos clients.

Quelles initiatives avez-vous lancées pour renforcer cet engagement envers la préservation de l'environnement à Monaco?

Nous avons lancé diverses initiatives visant à renforcer notre engagement envers la préservation de l'environnement à Monaco. En travaillant en collaboration étroite avec les autorités monégasques, nous sommes particulièrement concentrés sur l'aspect réglementaire et les normes environnementales. Un exemple concret de notre démarche est notre partenariat étroit avec les services d'hygiène de la Principauté de Monaco. Cette collaboration vise à garantir la protection des intérêts généraux et à assurer le strict respect des normes d'hygiène publique dans l'environnement monégasque.

Nous nous inscrivons également dans une démarche d'amélioration continue, solidifiée par l'obtention de plusieurs certifications de renom, dont l'ISO 9001 qui atteste de notre engagement envers la qualité des services que nous offrons. De plus, les certifications QUALITASS+IMMO et CERTIPHYTO témoignent de notre engagement envers des normes élevées en matière de sécurité et d'utilisation responsable de produits phytosanitaires. Ces certifications ne sont pas seulement des symboles de notre engagement, mais aussi des guides pour renforcer nos pratiques opérationnelles, garantissant ainsi que nos services respectent les normes les plus rigoureuses en matière de qualité, de sécurité et d'environnement.

Quelles sont vos aspirations pour les prochaines années en termes de projets ou d'objectifs pour Monaclean?

Monaclean s'est résolument engagée dans une démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), démontrant ainsi son attachement aux principes éthiques et durables dans toutes ses activités. Cette démarche RSE constitue un pilier fondamental de notre approche globale, visant à maximiser notre impact positif sur la société et l'environnement.

Nous sommes également en train d'initier une démarche ambitieuse pour obtenir le statut d'entreprise à mission. Le modèle de société à mission permet à une entreprise d’inscrire dans ses statuts une « raison d’être » consistant en la réalisation d’objectifs, profitant à l’intérêt commun et ayant un impact sur la qualité de l'environnement, du social et sur l'empreinte carbone.

Cette transition reflète notre volonté de transcender les simples objectifs financiers pour inscrire notre mission dans un cadre plus large, intégrant des considérations sociales et environnementales. En adoptant le statut d'entreprise à mission, nous cherchons à formaliser notre engagement envers des valeurs de durabilité, de transparence et de responsabilité, tout en renforçant notre contribution positive envers la communauté monégasque et l'écosystème environnant. Cette évolution témoigne de notre conviction profonde que le succès d'une entreprise doit s'accompagner d'un engagement significatif envers le bien-être de la société et de la planète.

En parallèle, nous avons introduit une nouvelle ligne d'activité axée sur le chemisage de canalisation, et nous sommes en train de déployer une initiative de désamiantage. Ces extensions stratégiques enrichissent notre offre de services, nous permettant de répondre aux besoins du territoire monégasque.

Quel message aimeriez-vous transmettre à vos partenaires, alors que Monaclean célèbre cet anniversaire significatif?

Nous souhaitons exprimer notre sincère reconnaissance à tous ceux qui ont placé leur confiance en Monaclean et qui continuent de le faire. C'est grâce à cette confiance inébranlable que nous avons pu évoluer et nous développer. Notre vision centrale est ancrée dans la conviction que le client est au cœur de toutes nos réflexions, et il demeure la clé de voûte de chacune de nos démarches.

C'est avec une profonde gratitude que nous aborderons ces prochaines années, conscients de la valeur de la relation que nous entretenons avec nos clients. Merci à tous ceux qui ont contribué à faire de Monaclean ce qu'elle est aujourd'hui et qui continuent à soutenir notre engagement envers l'excellence.