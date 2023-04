Découvrez Territoire Eco, la nouvelle émission de Nice-Matin

Mettre en avant les belles initiatives du territoire azuréen, le savoir-faire de ses entreprises mais aussi les pépites d’aujourd’hui qui seront peut-être les licornes de demain. Tel est l’objectif de Territoire Eco, l’émission économique mensuelle que le Groupe Nice-Matin lance à compter de demain.

Dédiée à l’écosystème des Alpes-Maritimes, et présentée par Christian Huault, rédacteur en chef du Groupe Nice-Matin, elle est réalisée en partenariat avec l’Union pour l’entreprise 06 (UPE06) et le journal Tribune Côte d’Azur, et comporte quatre séquences.

À commencer par La Grande Interview qui voit un grand dirigeant azuréen rebondir sur l’actualité régionale, nationale, voire internationale. Dans cette première émission, Christophe Cognée, président du directoire du Groupe GSF Propreté & Services à Sophia Antipolis, l’un des leaders de la propreté industrielle dans le monde, abordera la problématique de la pénibilité au travail.

Le plein d’infos

Dans une deuxième séquence, Le Journal de l’Eco, l’actualité économique du mois qui vient de s’écouler sera passée au crible par Isabelle Auzias, rédactrice en chef de la Tribune Côte d’Azur, et Karine Wenger, cheffe du service Économie du Groupe Nice-Matin.

Chiffres, levées de fonds, indiscrétions, coups de cœur, coups de griffe... rien ne manquera à l’appel.

Ensuite, Territoire Eco vous emmènera découvrir les Coulisses d’une entreprise. Pour cette première émission, direction Cannes et les salles blanches de Thales Alenia Space où sont conçus, fabriqués et assemblés les satellites qui seront bientôt en orbite au-dessus de nos têtes.

Dernière séquence, Le Pitch. Un exercice redouté par les startuppers mais un passage obligé pour qui souhaite trouver des investisseurs, des partenaires ou encore des clients. Tanya Bencheva-Vigier, fondatrice et dirigeante de la jeune pousse niçoise Native Spaces, disposera d’1’30 pour montrer en quoi son service, qui se veut le AirBnB de l’événementiel, est innovant.

Territoire éco sera disponible tous les premiers jeudis du mois à 12 h 30, sur le site de Nice-Matin, sa page Facebook, sa chaîne YouTube ainsi que sur le site de Tribuca.net. Retrouvez-nous demain pour ce nouveau rendez-vous incontournable de votre agenda.