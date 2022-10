Arnaud Ducret, Juliette Armanet, Paul Mirabel... Ce qui vous attend cette saison au Grimaldi Forum de Monaco

Les collections de Christian Louboutin ont regagné leurs pénates parisiens et les murs de l’espace Ravel se préparent à soutenir les toiles de Claude Monet pour une rétrospective majeure à l’été 2023.

Si le Grimaldi Forum est dans l’intervalle assailli par les grands congrès professionnels, le vaisseau du Larvotto tient à sa frange culturelle. Et en plus d’accueillir dans ses salles de nombreuses soirées des institutions de la Principauté (Opéra, Ballets, Orchestre), l’équipe a développé un programme d’octobre à juin pour apporter sa pierre à l’édifice de la riche saison monégasque.

Juliette Armanet, reine du disco

C’est la surprise de cette rentrée… Après une bouillante tournée des festivals, Juliette Armanet reprend la route cet automne dans les grandes salles françaises et fait escale pour un samedi soir à la Salle des Princes, le 15 octobre. Un moment pour se délecter de sa pop et de son feu sur scène. Elle devrait aisément arriver à faire lever le public avec son tube Le dernier jour du disco, devenu un hymne de fête. Côté musique, les Thursday Live Session pensées par Alfonso Ciualla reprennent du service avec l’electro blues de No Money Kids (27 octobre) et Lulu Van Trapp tendance rock, synth-pop (15 décembre).

Juste avant les fêtes de fin d’année, c’est un spectacle familial d’après l’œuvre de Jules Verne, une adaptation pensée par les créateurs de la comédie musicale consacrée à Tom Sawyer. Nommée aux Molières, le spectacle écrit par Ludovic-Alexandre Vidal et mis en scène par David Rozen retrace l’histoire du pari fou de Phileas Fogg, gentleman britannique, héros de cette histoire.

Les Voca People, le 10 décembre

Présentée comme des "talentueux extraterrestres" de la planète Voca, la troupe de Voca People allie comédie et performances vocales autour de classiques de la variété internationale. Après avoir tourné dans plus de 40 pays, avec plus de 3 millions de billets vendus, le spectacle arrive à Monaco dans une nouvelle version pleine "d’humour, d’émerveillement et d’énergie".

Paul Mirabel, le 12 janvier

Celui-là commence à se faire un nom dans le monde de l’humour. Zèbre, le nom de son spectacle "drôle et original" définit Paul Mirabel, qui avec son mètre 91 sera plutôt une girafe de l’humour. Le Montpellierain a sévi sur France Inter avant de prendre la route des scènes de France et passera pour la première fois à Monaco.

Baptiste Lecaplain, le 2 juin

L’humoriste présentera son nouveau spectacle, Voir les gens, qu’il décrit comme "une piscine à boules pour adultes, fun, coloré et ouvert à tout le monde". L’ex-animateur pour enfants d’un centre de Levallois-Perret s’est lancé en 2006 dans la comédie, oscillant entre la scène, le petit et le grand écran.

Dans ce troisième spectacle, Baptiste Lecaplain évoque notamment sa vie, ses filles et son rôle de père, la relation avec sa femme, sa vie de couple, mais aussi les dessins animés Disney, Ikea et sa passion pour les aspirateurs Dyson.