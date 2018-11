Les élèves monégasques ont choisi le DJ Kungs pour leur concert de fin d'année scolaire

On connaît désormais le nom de l’artiste qui se produira dans la prestigieuse Salle des Étoiles, le 15 juillet prochain, à l’occasion du premier MC Summer Concert.

Les délégués des différentes classes de Monaco étaient présents pour connaître en direct le résultat de leur vote et ceux de leurs camarades, ce mercredi. La révélation a même été diffusée en direct sur la page Facebook du Conseil national.

Le DJ Français, Valentin Brunel, alias Kungs, a été élu à hauteur de 50% par les élèves de la Principauté, âgés de 13 à 18 ans. Ce n’est pas une surprise, quand on regarde le succès que rencontre ce dernier, depuis quelques années maintenant. Il a mis sur la touche l’autre DJ français, Martin Solveig (33% des voix) et le chanteur Kendji Girac (17% des voix).

"Un événement

pour et par les jeunes"

Lors de la dernière campagne électorale, parents et enfants avaient émis, via les Pôles d’Écoute et de Proposition (Pep’s) portés par Primo!, le souhait d’avoir plus d’animations à destination de la jeunesse monégasque. Ils ont été entendus. Et voilà près d’un an, que le Conseil national, le gouvernement et la mairie de Monaco travaillent ensemble sur le dossier. Les élèves ont également participé à l’organisation en élisant, juste avant les vacances de la Toussaint, l’artiste qui animerait cette grande soirée.

"Les élèves ont voté via la plateforme pédagogique Pronote, ou par scrutin direct pour les établissements qui n’utilisent pas cet espace numérique. Ils ont eu trois jours et demi pour choisir. Le MC Summer Concert est un événement créé pour les jeunes et par les jeunes. Pour sûr, ce sera une très belle fête", précise Marc Mourou, président de la commission éducation et Jeunesse au Conseil national.