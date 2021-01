Il flotte comme un parfum de transmission à la Maison Godet de Saint-Paul-de-Vence

Une malle dans un grenier. Un flacon en cristal de Baccarat qui distille une senteur qui prend aux tripes. Voilà par quel heureux hasard la Maison Godet a rouvert ses portes en juillet 2017, après les avoir fermées dans les années 1970. "J’étais parfumeuse à New York pour la Maison Cartier depuis deux ans, explique Sonia Godet, arrière-petite-fille du nez Julien-Joseph Godet, et un jour ma mère m’annonce que grand-père est malade. J’ai pris le premier vol, direction Saint-Paul-de-Vence. Et je ne suis jamais retournée là-bas." La découverte de ce flacon, vieux de presque cent ans, "a été comme une révélation, dit-elle, une invitation à dépoussiérer l’Histoire".

Près de vingt fragrances

Et elle l’a fait. La boutique de la rue Grande, au cœur de Saint-Paul-de-Vence, est un véritable cocon d’époque. Sonia Godet a remis en flacon la dizaine de fragrances créées par son arrière-grand-père, et disposé, tout près, celles qu’elle invente depuis quatre ans.



Petit brin de femme de trente-deux ans, la parfumeuse aux velléités entrepreneuriales a le souci de la perfection. Ses créations sont de véritables objets d’art. Le verre est soufflé à la bouche, en France. Le système de parfumage est d’époque avec une pipette qui fait remonter le jus par capillarité pour une mise en beauté intime et élégante. Ou encore, en" version couture", avec une poire très chic qui diffuse l’essence en douceur.

Casser les codes

Le packaging est fidèle à ce qu’il était d’antan: artisanal, avec toujours, sur chaque coffret, la muse de Matisse en relief doré. Des cloches en porcelaine de Limoges dévoilent les précieuses senteurs qui embaument la boutique aux fresques travaillées, meubles chinés et vitrines d’origine.



Les huit fragrances surannées ont repris du service après s’être évaporées quand les matières synthétiques ont pris le pouvoir dans les 70’s. Tout près, les créations signées Sonia Godet.



"Certains pensent que je suis folle. Je marie lavande, ananas et curcuma. Ce que je veux, c’est casser les codes !", s’amuse-t-elle. Et ça matche incroyablement bien. Dans ses préparations, plus de quarante ingrédients se mêlent aux plantes naturelles minutieusement choisies, qui macèrent parfois six semaines pour un résultat à la hauteur de ses attentes. "C’est toujours un challenge, mais je sais où je vais. Lors d’une balade sur le sentier des douaniers, le pin craquait sous mes pieds. J’ai voulu recréer cette ambiance avec des senteurs de myrte et de thym frais."



Et Rendez-vous au Cap Ferrat est né.



Pour hommes ou femmes, 150 parfums sont mis en bouteille chaque jour (contre 80.000 dans d’autres Maisons). Pas plus. La parfumeuse n’a rien à prouver à part que la tradition est sacrée.



À la naissance de sa fille, elle a conçu Éclosion d’amour, aux notes pures de rose, comme son arrière-grand-père avait créé Par Amour lorsqu’il a demandé sa dulcinée en mariage. Transmission. Au fond de la boutique, encore un trésor. Du Cognac! Là aussi, fabrication familiale, avec laquelle Sonia Godet a créé un parfum nommé Éternité. Un mot qui fleure bon pour celle qui peut créer à l’infini.



parfumsgodet.com