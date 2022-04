5e E-Prix de Monaco : l’électricité passe entre les pilotes et le jeune public

A Monaco, le sempiternel débat entre les réfractaires de l’électrique et les pro-thermiques est dépassé. Ici, c’est simple, il y en a pour tous les goûts ! Et chaque année désormais. Demain, le 5e E-Prix aura ainsi valeur d’entrée avant un mois de mai copieux où les Grands Prix Historique et de F1 débarqueront en trombe.

Si certains peinent encore à s’accommoder du mode sourdine où les bolides fusent en produisant le même sifflement que leur aspirateur, il est indéniable que la communauté des fans de l’électrique grandit. Certainement la meilleure des six éditions monégasques, la course de 2021 a d’ailleurs converti de nouveaux spectateurs et l’affluence s’annonce belle ce samedi aux abords du tracé de la Principauté.

En première ligne, beaucoup de jeunes captés par une discipline interactive voire même ludique.

"Elles ne sont pas simples vos questions"

C’est ainsi devenu une tradition à Monaco, ce jeudi matin des pilotes ont été à la rencontre des écoliers. Et si les pilotes du E-Prix accusent un déficit de notoriété sur ceux de la discipline reine de la F1, les enfants de CM2 des écoles de la Condamine, Saint Charles, FANB, des Revoires, et de Fontvieille étaient tout heureux hier de questionner respectivement les pilotes des équipes Mercedes-EQ, Avalanche Andretti, Mahindra Racing, DS Techeetah et Envision Racing.

Et les jeunes intervieweurs n’ont pas pris de détour pour mettre sur le gril des champions comme Jean-Eric Vergne, vainqueur à Monaco en 2019 et double champion du monde (2018-2019) avec l’écurie Techeetah. « Elles ne sont pas simples vos questions », a-t-il rétorqué au sujet de la peur au volant, de son salaire ou encore de la difficulté de circuit de Monaco.

Le questions-réponses terminé, dans chaque école la séance de dédicaces s’est prolongée. Casquettes, drapeaux, trousses, billets du E-Prix... et même un avant-bras plâtré ont été signés !

Dans la cour de récréation de FANB, sur le Rocher, la rencontre s’est même terminée balle au pied pour une partie de football avec Vergne et Da Costa, les deux pilotes Techeetah.

Ce matin, ce sont les élèves de Monaco qui joueront à l’extérieur puisqu’ils ont été conviés à remonter la voie des stands. Une visite qui devrait en captiver plus d’un ! Avant de convaincre toute la famille de prendre place en tribunes samedi ?