Avis aux collectionneurs, Monaco vient de frapper une pièce de 50 € en or à l’effigie du prince Rainier III

C’est une nouvelle qui risque d’intéresser les numismates de la Principauté et d’ailleurs. Dans le cadre des célébrations du centenaire de la naissance du prince Rainier III, le Musée des Timbres et des Monnaies met en vente un petit trésor : une pièce de 50 euros, frappée en mémoire de l’ancien souverain. Lui qui fut le restaurateur de la monnaie monégasque et l’artisan de l’admission de la Principauté dans la zone Euro.

Cette pièce de 50 euros, frappée pour l’occasion dans le métal le plus noble qu’il soit - l’or - s’inscrit dans une série de monnaies en or de 100 euros, 20 euros et 10 euros qui ont été émises par la Principauté depuis la création de l’Euro en 2002. Mais aucune pièce de 50 euros n’avait encore été frappée jusqu’ici.

"C’est pourquoi il a paru opportun de la réserver à la célébration du centenaire de la naissance du prince Rainier III en donnant à cet événement un éclat particulier, le Prince étant représenté à deux moments significatifs de son existence", fait savoir le Musée.

Frappée par la monnaie de Paris à 499 exemplaires, la pièce a été mise en vente depuis hier au Musée des Timbres et des Monnaies, comme à chaque émission de pièce commémorative. Elle pèse environ 16 g et mesure 28 mm de diamètre.

Présents pour l’inauguration d’une exposition éphémère de monnaie de l’ancien fief Grimaldi du duché de Valentinois, le prince Albert II et la princesse Stéphanie, accompagnés de Louis Ducruet, ont tous les deux reçu un exemplaire de la pièce.

Les collectionneurs intéressés peuvent se présenter au musée pour acquérir leur pièce commémorative. Pour cela, ils devront débourser 2 500 euros.

Une pièce d’identité leur sera demandée. Attention, ils ne pourront acheter qu’un seul exemplaire par personne majeure présente physiquement sur place.