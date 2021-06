Audrey Fleurot, Thierry Godard et Caroline Proust: les confidences des acteurs d’Engrenages sur le tournage

"Il y aura une suite? " Première question du public et une réponse franche, directe, sans détour. Non. Pas de suite prévue pour les acteurs d’Engrenages. En tout cas, en l’état. Audrey Fleurot (Joséphine Karlsson), confortablement installée, invite pourtant ses partenaires de scène à "renouveler l’expérience", et jouer de nouveau ensemble. "Je ne suis pas quelqu’un de nostalgique, mais oui, cette série va me manquer. Car on s’attache à nos rôles. Mais une fois que le clap de fin retentit, je redeviens moi-même", glisse-t-elle doucement.

Caroline Proust (Laure Berthaud), argumente sa réponse pour répondre au mieux au public: "Vous comprenez, c’est difficile pour des acteurs que l’on assimile à une série, de se retrouver ensemble dans un autre programme. Le public connaît déjà nos visages, et il faut qu’il réussisse à nous attribuer à un autre personnage, un autre univers". Le remède contre cela d’après l’interprète de Laure Berthaud, c’est "le temps". Un point d’interrogation est donc mis sur un programme réunissant ces trois acteurs, mais l’idée est lancée.

Attentats de 2015: des difficultés de tournage évidentes

Engrenages est une série policière qui se veut réaliste. Mais les acteurs rappellent que "c’est une production française, à diffusion française", bien loin des moyens connus pour les grosses productions américaines. "On a jamais réussi à boucler tout un boulevard parisien pour les besoins du tournage", note Caroline Proust, à titre d’exemple. Thierry Godard (Lieutenant Gilles Escoffier) explique aussi qu’ils n’avaient pas droit de mettre la sirène du gyrophare, elle est réservée aux réelles forces policières. "Alors on met juste la lumière. Mais parfois, au milieu des axes routiers blindés, c’était un réel frein au tournage", raconte-t-il.

Mais tout est une histoire de contexte. D’autant plus quand des événements tragiques surviennent en parallèle du tournage. Une scène a particulièrement marqué les acteurs: celle du Palais de Justice dans la saison 5. Caroline Proust, raconte une scène tournée le 15 novembre 2015, à peine trois jours après les attentats de Charly Hebdo. "L’émotion était palpable, notamment quand on incarne des rôles de représentant de l’ordre. Au Palais de Justice, on a senti les équipes troublées par ce qui se passait".

Le casse-tête de l’épisode final

"Moi, je voulais mourir", lance Caroline Proust, un rictus sur le visage. "Je reste fidèle à l’adage d’Alain Delon selon lequel les héros doivent mourir à la fin". Reprenant un air plus sérieux, l’actrice rappelle que "terminer une série, qui plus est un programme de huit saisons, n’est jamais chose facile". La confiance est alors remise entre les mains des directeurs techniques.

Il faut dire que la note de fin, c’est ce sur quoi reste le téléspectateur. Alors pour Engrenages, les discussions ont duré pour faire de cette fin, "un déroulement naturel", avec une fermeture des arcs narratifs fluide et douce. Malgré les volontés de fins tragiques (et assumées) de Caroline Proust et les envies plus sombres d’Audrey Fleurot, la clôture de ces 8 saisons demeure acceptée. L’actrice met un point d’honneur à rappeler leurs origines: "Nous sommes des acteurs qui venons du théâtre, nous travaillons avec humilité".