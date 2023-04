Subventions en hausse, travaux, vente d’un terrain: ce qu'il faut retenir du conseil municipal de Beausoleil?

Nous l’évoquions lors dans notre édition du samedi 1er avril, il a notamment été acté d’expérimenter un an durant le télétravail pour les agents de la ville et du CCAS (Centre communal d’action sociale) et aussi de maintenir le taux d’imposition des taxes foncières et d’habitation des résidences secondaires. Voici les autres points à retenir de cette séance.

L’achat d’une emprise boulevard Guynemer

À l’unanimité, il a été décidé que la ville de Beausoleil achète une emprise de 336 mètres carrés à la hauteur du numéro 13 du boulevard Guynemer, dans le but de sécuriser ce dernier lors de son agrandissement programmé dans le cadre sa réhabilitation complète. Maîtriser cet espace, qui sera acheté à la copropriété La Bella Vista pour 10 000 €euros, est en effet indispensable puisqu’il permettra de sécuriser le passage des piétons avec un trottoir qui fera 1,5 mètre de largeur côté vallon de la Noix, et réaliser une chaussée de 6,5 mètres.

Y est également projeté de supprimer le stationnement à cet endroit afin d’éviter un phénomène de double file représentant un risque pour la sécurité des piétons.

La municipalité vend un terrain

Le conseil municipal a également acté le principe de proposer à la vente un terrain en déclivité comprenant un petit pavillon composé d’une chambre avec cuisine, situé au 5B route des Serres, le tout faisant une surface de 478 mètres carrés. Cette décision a été prise après que le projet initial à cet endroit (la réalisation d’une crèche et de logements sociaux) a été abandonné au profit d’un autre site.

Les personnes intéressées devront adresser par courrier recommandé avec accusé de réception leur offre au pôle dynamique urbaine de la mairie de Beausoleil. Les offres doivent être adressées sous pli cacheté comportant le courrier de transmission et l’offre d’acquisition.

À noter que les offres en numériques ou assorties de conditions suspensives relatives à une demande d’autorisation d’urbanisme seront rejetées. Les élus décideront de retenir la meilleure offre par délibération et se réservent aussi de renoncer à la vente si ces offres ne sont pas suffisantes au regard de l’estimation du directeur départemental des finances publiques.

Subventions complémentaires aux associations

Le budget dédié aux subventions des associations pour 2023 a finalement été rehaussé de 75.000 euros passant ainsi à 92.300 euros. Les subventions complémentaires par rapport à l’attribution initiale sont à destination de L’Entente bouliste, de l’association des Anciens combattants et du Football club de Beausoleil, dont les enveloppes passent respectivement de 3.000 à 5.000 euros, de 300 à 3.000 euros et de 5.000 à 75.000 euros.