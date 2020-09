Bon anniversaire Beethov! Hommage à 2 oeuvres d'une génie musical

Symphonie n°7

A l'été 1811, ayant séjourné à Teplitz où il rencontrera la cantatrice Amélie Sebald qui fut son dernier amour, Beethoven se livra tout entier à cette "humeur violente" dont il parle lui-même à propos de la composition de la 7ème Symphonie mise en chantier durant l'hiver suivant, achevée en mai 1812 et créée à Vienne le 8 décembre de la même année. Cet état d'esprit anime toute l'oeuvre. "Le miracle de la musique moderne, où l'art le dispute au génie, la science à l'inspiration, versant à flots les plus irrésistibles effets de la mélodie, de l'harmonie, de l'instrumentation et du rythme". Il faut se pénétrer de ce jugement de Berlioz pour bien entendre toutes les nuances de l’œuvre. Le voile sombre qui couvre la pensée du musicien s'écarte un instant et Beethoven jette sur le passé un regard doux et triste. Mais le voile retombe et l'on entend comme un soupir, le même accord qui avait préludé à cette page d'une intense beauté. "Noce villageoise", "Libération de l'Allemagne", "Fête Chevaleresque", "Mascarade", tels sont quelques-uns des titres prêtés à la 7ème Symphonie, et l'on frémit à la pensée que l'un d'eux, par les hasards de l'édition ou les fantasmes d'un éditeur aurait pu se perpétuer! Wagner est mieux inspiré, qui l'appelle "Apothéose de la danse", et Berlioz pourtant prolixe et généreux en épithètes, résume d'un mot son opinion- et la nôtre- "Superbe! ".