Alerte météo: fermeture des écoles, limitation des déplacements... la situation à 12h30 dans les Alpes-Maritimes

Fermeture des crèches, écoles et lycées

En raison d'un épisode météo annoncé d'une intensité forte, avec des pluies très soutenues entre 15 heures set 18 heures, la préfecture des Alpes-Maritimes a invité les parents à récupérer leurs enfants dès la mi-journée. Sont ainsi concernés les parents d'enfants en crèche, à l'école primaire, au collège et au lycée. La préfecture a également indiqué qu'elle allait organiser le transport scolaire pour ramener les enfants chez eux.

Départ du travail anticipé

Le préfet a demandé aux entreprises et administrations de libérer leurs personnels de manière anticipée, ce lundi à compter de midi.

La SNCF suspend la circulation des trains

Ainsi à partir de midi, ce lundi 4 octobre, les lignes reliant Marseille à Aix en Provence, Marseille à Toulon, les Arcs-Draguignan, Marseille à Martigues, Marseille à Avignon ainsi que Marseille, Nîmes, Montpellier seront suspendues.



Les TER assurant la liaison de Marseille à Nice devaient également être supprimés à compter de 12h et les trains longue distance TGV INOUI et OUIGO devront s'arrêter à Marseille Saint-Charles.

La SNCF a recommandé ainsi aux voyageurs de reporter leur voyage.

Limitations des déplacements

Les Azuréens sont invités à limiter au maximum leurs déplacements cet après-midi, annonce la Préfecture.

Les intempéries devraient connaître leur période la plus intense entre 15 heures et 18 heures. Des cumuls moyens de 40 à 60 mm/h sont attendus avec des pics qui pourront atteindre localement entre 100 et 120 mm.

"Nous sommes face à des bandes orageuses en provenance du Sud qui remontent vers le Nord. Il y a en ce moment de fortes précipitations aussi bien dans les Bouches-du-Rhône à l’Ouest que dans la région de Savone à l’Est. Cet épisode météo devrait toutefois plus particulièrement concerner le littoral et le moyen pays dans les Alpes-Maritimes", annonce Benoît Huber le directeur de cabinet du préfet.

> Une cellule d’information du public (CIP) est activée afin de répondre aux demandes des particuliers. Elle est joignable au 09 70 80 90 40.