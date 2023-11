L'homme qui a tué un enfant ukrainien sur la Prom' en circulant à trottinette, condamné à de la prison par le tribunal

La famille Poberzhnyk se pensait en sécurité à Nice après avoir fui la guerre en Ukraine. "Yan, 5 ans, commençait à s’adapter à sa classe, il commençait à avoir des copains", confie Viktoria, sa mère, venue témoigner ce lundi 20 novembre devant le tribunal correctionnel de Nice avec une grande photo de son petit garçon au regard espiègle.

Le 29 juin 2022,vers 19h30 sur la piste cyclable de Promenade des Anglais, à hauteur de Magnan, Xiaoquing Phan, un homme de 46 ans, gérant d’un restaurant, père de famille, circule à vive allure avec une trottinette électrique. Un expert en accidentologie a évalué la vitesse au moment du choc à 53 km/h avec une marge d’erreur de 5 km/h. L’engin acheté d’occasion, débridé, n’était pas assuré.

Le choc a été effroyable. Yan a perdu connaissance, a repris quelques instants ses esprits avant de sombrer à nouveau dans le coma. Son décès a été constaté vers 21 heures. Une famille s’est retrouvée dévastée.

Une absence de freinage

Xiaoquing Phan doit répondre d’un homicide involontaire par manquement à une obligation de prudence et de sécurité.

"C’est la plus grande tragédie qui pouvait arriver à nos deux familles", déclare en larmes le prévenu qui s’incline à deux reprises devant les parents de Yan parties civiles.

Le président Alain Chemama, en relisant les procès-verbaux s’étonne : "La trottinette ne semble pas freiner avant le choc". "J’ai vu une femme qui attendait. Je n’ai pas vu l’enfant. Il a surgi tout à coup », répond Xiaoquing Phan, avec l’aide d’un interprète. " On peut penser que vous n’avez pas vu l’enfant parce que vous alliez trop vite", observe le magistrat.

La procureure Sandra Verbrugghen requiert l’incarcération du chauffard avec une peine de cinq ans de prison dont deux ans ferme. Une sévérité généralement réservée aux chauffards qui sont soit sous alcool sous sous stupéfiant, ce qui n’était pas le cas pour ce prévenu.

L’interdiction de conduire tout engin à moteur pendant un an est également demandée. "Ce sont des faits impardonnables, justifie la magistrate du parquet. Une conduite inadaptée au regard de la configuration des lieux, à hauteur d’un passage piéton et à une heure de fréquentation très importante." "Symboliquement, il me semble qu’un affichage de la condamnation sur les lieux du drame me paraît important pour faire évoluer les consciences et les comportements", ajoute la procureure.

"Engins de mort"

Me Farah Chemli, pour la défense du prévenu, ne réclame pas la clémence, mais "une peine juste qui prend en compte la personnalité" de son client, jamais condamné ni même verbalisé avant ce drame. L’avocate souligne "le vide juridique" au sujet de l’absence de compteur de vitesse et d'un système de freinage inadapté.

"Ces engins de loisir sont des engins de mort", constate l’avocate, atterrée, comme l’ensemble de l’assistance, par les conséquences tragiques de cet accident.

Le tribunal, présidé par Alain Chemama, reconnaît coupable le pilote de la trottinette d’homicide involontaire.

Il le condamne à trois ans de prison dont deux avec sursis et un an à effectuer sous le régime d’un bracelet électronique. La décision du tribunal sera affichée sur les lieux de l’accident au 91 Promenade des Anglais chaussée sud.