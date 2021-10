Les notes des joueurs de l'OGC Nice après leur match nul face à l'OM à Troyes

Rosario, le sens du sacrifice : Par son impact dans les duels, le milieu niçois a été précieux au coeur de la bataille.

Benitez (4) : battu par Payet, il n’a rien eu à faire d’autre du match.

Atal (6) : après son entrée tonitruante face à l’OL, il a retrouvé sa place et mis une énorme pression sur Amavi. Tonique, l’international algérien a parfaitement lancé Gouiri et régulièrement fait des différences sur ses débordements. Il est cependant aspiré au départ de l’égalisation de Payet.

Todibo (6) : il a subi la feinte de Milik avant l’égalisation marseillaise. Avant ça, il avait été cohérent et offert une balle de but à Guessand (14’). Décisif pour contrer une frappe de Payet (88’).

Dante (6) : le capitaine a donné de la voix, sans cesse encouragé ses partenaires et apporté beaucoup de sérénité sur la fin.

Bard (5) : pris par la feinte de Payet avant l’égalisation, il ne pouvait pas faire beaucoup mieux pour le coup. Très intelligent sur certains renversements de jeu. Peu présent dans le camp marseillais en seconde période.

Da Cunha (6) : titulaire surprise sur le côté droit, il a effectué beaucoup de bonnes choses balle au pied, à l’image d’un centre parfait pour Kamara. Il a été plus en retrait après la pause. Remplacé par Boudaoui (66’).

Rosario (7) : de retour dans le onze, il a mis deux énormes tacles pour mettre tout le monde d’accord. En fin de match, il a donné son corps à la science pour contrer une frappe de Kamara (81’).

Thuram (6) : remarquable sur certaines sorties de balle, il a été précieux dans l’entrejeu. Moins efficace après la sortie et son passage en attaque avec Gouiri. Rien d’illogique.

Kamara (5) : il va longtemps regretter cette énorme occasion ratée à la 36e minute, où il a préféré le pied à la tête, seul face à Pau Lopez. Cohérent, par ailleurs, à ce poste d’ailier gauche. Remplacé par Claude-Maurice (66’), qui a parfois été utile au coeur du jeu.

Guessand (7) : grâce à sa qualité dans la percussion, il a fait très mal à la défense olympienne et offert une magnifique passe décisive à Gouiri. Il a raté une balle de 2-0 face à Pau Lopez (14’), mais cela ne peut faire oublier tout ce qu’il a fait de très bien. Touché à la cheville, il a été remplacé par Lemina (52’), qui a mis quelques minutes à entrer dans son match.

Gouiri (6) : il n’a pas tremblé pour reprendre un centre de Guessand et ouvrir le score, son sixième but en Ligue 1. Lui aussi a raté le coche face à Pau Lopez après avoir pris le meilleur sur Alvaro à la course. Effacé après la pause.

Arbitre : 5

Match : 6

Coach (6) : Il a lancé Guessand et Da Cunha d’entrée de jeu, deux choix judicieux.