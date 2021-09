Le footballeur Gérard Farison, gloire du Saint-Etienne des grandes années et entraîneur à l’ES Fréjus s’en est allé

Nos confrères du Progrès ont annoncé ce mercredi le décès, à 77 ans, de Gérard Farison, défenseur gauche de l’AS Saint-Etienne des années 70, celui des grandes années.



Coéquipier de Michel Platini, Dominique Rocheteau, Jean-Michel Larqué, entre autres, le natif de la Loire a joué pendant treize saisons pour les Verts. Après cette carrière plus qu’honorable, construite avec la réputation de défenseur costaud et dur au mal, il avait rejoint l‘ES Fréjus.



Le Var, cette région que la famille qu’il formait avec sa femme, sa fille et son fils, n’a plus quitté lors de sa retraite, prise au début des années 2000.

Le titulaire d’une sélection en Équipe de France, était arrivé en tant qu’entraîneur-joueur dans les années 80’, avant de poursuivre sa carrière en réserve, la quarantaine passée.



En parallèle, cet homme "dévoué et très humble", diront ceux qui l’ont côtoyé au bord des terrains, occupait un poste d’éducateur sportif à la mairie de Fréjus.

À sa famille, ses deux enfants, la rédaction de Var-Matin adresse ses plus émues et sincères condoléances.