Inflation: on a suivi depuis un an l'évolution des prix de 10 produits alimentaires de base dans 2 supermarchés. Et ça se stabilise enfin

"De ce que l’on voit en magasin, le pic de l’inflation est derrière nous. Sur les deux trois derniers mois, c’est plutôt stable", explique Yannis Chemla, consultant chez Nielsen IQ.

Une tendance confirmée par notre relevé de prix. Dans le supermarché de Nice-Ouest où nous avons l’habitude de nous rendre, certains prix ne bougent plus depuis le mois de juin.

Comme la plaquette de beurre doux Président, stable à 2,84 euros, ou encore la farine Francine, qui stagne à 1,24.

Parmi les baisses les plus flagrantes, le prix des œufs qui est passé de 3,98 euros en juillet à 2,94 euros en août. Et du café : passé de 2,54 euros en juin à 2,38 euros ensuite.

Au supermarché de Saint-Laurent-du-Var que nous suivons, ce sont les 500g de riz long grain Uncle bens qui restent au prix de 1,78 euros. Et le sucre, à 1,86 euros.

Beurre, farine, huile chocolat sont par ailleurs indiqués sur le site du drive, en "prix pouvoir d'achat".

Plus globalement, depuis le mois de mai, le prix du panier "Nice-Matin" a augmenté de 2,6%, dans l'enseigne de Saint-Laurent du Var. Une hausse moins forte que sur les 3 premiers mois de l'année où la progression était de 7%.

Néanmoins, la note reste salée pour les consommateurs, puisque, depuis juin 2022, sur ce panier l'augmentation reste très forte, plus de 20%. Il faut débourser six euros de plus (33 euros contre 27 euros en juin 2022).

17,7% d’inflation depuis janvier 2022

"Si on regarde par rapport à janvier 2022, où il n’y avait pas encore d’inflation, un an et demi plus tard, la hausse enregistrée est de 17,7%", explique encore Yannis Chemla.

L’inflation est à 17,3% en juin, monte encore à 17,6% en juillet.

"Ça reste toujours cher, on paie quand même + 17%", poursuit le consultant Nielsen IQ.

Si on enregistre une hausse de 5 points par rapport à février, ça s’est bien stabilisé, notamment grâce aux négociations avec la grande distribution.

Les négociations dans la grande distribution ont permis de stabiliser les prix. Photo Dylan Meiffret.

Les Alpes-Maritimes et le Var particulièrement touchés

Nos deux départements ne sont pas parmi les mieux lotis, selon le panier France Bleu, réalisé en partenariat avec Nielsen IQ. Dans le 06, l’inflation sur un an est de 12,65%. Une légère baisse de -0,89 point a été enregistrée depuis juillet. C’est le sucre, le coulis de tomates et les paquets de céréales premier prix qui connaissent la plus forte inflation sur un an.

Dans le 83, l’inflation est un peu moindre à 11,9% sur un an, soit -1,19 point depuis juillet. Ce sont les mêmes produits que dans les Alpes-Maritimes qui ont connu la plus forte hausse.

Des paniers anti-inflation mais moins de promos

"Les prix se sont stabilisés avec la fin des négociations avec la grande distribution", commente à nouveau Yannis Chemla.

Le consultant remarque une vraie envie de développer les paniers pouvoirs d’achats / anti inflation de la part des enseignes.

"Certains distributeurs ont bloqué les prix, ajoute-t-il. Par exemple : vous avez 250 g de tomates bloqués à 2,20 euros."

En revanche, constate encore le consultant, les promotions sont en berne depuis le début de l’inflation. Le volume des produits sous promotion a ainsi diminué de 7% en moyenne. Ce qui tranche avec la forte demande des Français sur ce plan.

"Il n’y a pas vraiment d’explication, commente Yannis Chemla. Ça peut venir des fabricants."

Les hard discount connaissent une hausse de fréquentation avec l'inflation. Photo Dylan Meiffret.

Des courses plus efficaces

Des rayons ont été plus affectés que d’autres, notamment, celui des produits d’entretien, d’hygiène ou de beauté, moins de première nécessité. Ils enregistrent une baisse de -5% en volume en un an. Tout comme certains alcools dont la consommation a baissé de 2,5%.

D’autres, en revanche, ont été boostés. C’est le cas des boissons non alcoolisées qui enregistrent une hausse de +2,8%.

"On veut toujours se faire plus plaisir, continue Yannis Chemla. Mais une boisson sans alcool coûte moins cher."

A quoi s’attendre?

Yannis Chemla pronostique : "Le niveau d’inflation va rester stable jusqu’aux nouvelles négociations en février mars 2024". Aujourd’hui, elle atteint quasiment les 18%. Si une petite baisse de l’inflation est attendue à 17,5%, elle pourrait remonter à la fin de l’année pour se stabiliser à 18%.

"Si l’univers de la grande distribution s’entend mieux sur les négociations pour mars 2024, on pourrait tabler sur 16%."