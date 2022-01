Contre le pass vaccinal, près de 40.000 manifestants sont descendus dans la rue ce samedi en France

Près de 40.000 personnes, dont 5.200 à Paris ont participé samedi aux manifestations contre le pass vaccinal en France, soit une participation en nette baisse par rapport à samedi dernier, selon des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. Samedi dernier, ils étaient 54.000 à défiler dans les rues.

Deux jours avant l'entrée en vigueur du pass vaccinal, 171 actions ont été dénombrées samedi dans le pays pour un total de "près de 38.000 manifestants", a précisé le ministère. En province, 168 manifestations ont rassemblé au total 32.700 personnes, tandis que les 5.200 manifestants parisiens étaient répartis en trois cortèges.

Le pass vaccinal sera déployé lundi en France. Il faudra alors pouvoir justifier pour les plus de 16 ans d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé.