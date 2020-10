Par les entrepreneurs pour les entrepreneurs: "Placer l’innovation et l’humain au coeur de la société"

Comment avez-vous affronté la crise sanitaire?

Nous avons créé une toute nouvelle gamme dès la sortie du confinement. Parce que l’agilité et la réactivité font également partie de nos valeurs; tout comme la performance et la qualité. Il fallait donc trouver et inventer de nouvelles solutions. Pour nos clients qui avaient des besoins inédits, notamment en hygiaphones (les vitres de protection de comptoir). Et puis, pour nous, qui devions maintenir notre activité.

C’est comme ça que nous avons lancé toute une gamme anti-Covid, mais sans l’aspect anxiogène. Nous avons mis au point des messages décalés et positifs comme: "brisons la glace", "souriez avec nous", "tous solidaires"... Aujourd’hui, 80% de la gamme de produits est toujours consacrée à la Covid: marquages au sol, cloisons de prévention, clefs sans contact, arches avec prise de températures, distributeurs de gel…

Et nous avons lancé un nouveau site Internet marchand en une semaine à peine: ren.fr "Ren" vient de l’égyptien mais aussi de Confucius. Cela représente l’amour et l’humanité, le partage. C'est une revendication de vouloir changer, vouloir faire le bien et véhiculer des valeurs positives.

Finalement, pendant cette période, nous avons été comme une navette, nous avons su manœuvrer parmi les vagues alors que certains de nos concurrents qui étaient davantage de gros paquebots ont eu plus de mal à réagir, à changer de direction.