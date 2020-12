INTERVIEW. "L’art moderne est un diamant incrusté dans le rocher monégasque!"

Pourquoi Monaco est une terre d'art moderne?

Monaco a cette particularité: tout en restant un berceau de la grande tradition artistique, la Principauté est en même temps ouverte depuis toujours à la connaissance, à la découverte et à l’évolution, souvent même novatrice dans bien des domaines, principalement par l’influence de la famille princière qui a toujours revendiqué ce tempérament d’avant-garde. Ainsi Monaco est une terre d’asile pour l’art moderne international qui se côtoie dans un partage d’influences constant.

L’art moderne comme remède à la conjoncture?

Nous avons la chance à Monaco, avec la décision du Prince Souverain, de ne pas subir le confinement mais juste un couvre-feu de 20h à 6h. Toutefois les limitations imposées par le confinement ont eu pour conséquences des transformations positives et inattendues sur l’environnement. Évidemment, un grand nombre d’artistes ont été influencés par cet impact positif. Dans ce contexte, l’art moderne essaie de survivre en se manifestant par le maintien de concerts et d’opéras très appréciés en cette fin d’année. Les expositions ont rouvert. De notre côté nous avons décidé d’organiser une grande exposition de sculptures, réalisées spécialement à cette occasion, de l’artiste international Pablo Atchugarry. Face à l’impossibilité légale d’inaugurer celle-ci, nous avons décidé de convier les collectionneurs et amateurs d’art sur une période plus longue. Tout le mois de décembre, l’exposition est visible à la galerie. Nous collaborons avec Pablo Atchugarry depuis quelques années à présent et nous apprécions énormément son travail. Donc, pour célébrer les 100 ans de la Galerie Ribolzi, nous avons organisé cette exposition “personnelle” et nous avons édité un catalogue pour immortaliser les œuvres présentées.