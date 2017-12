Votez pour élire le sportif azuréen de l'année 2017

C’est désormais à vous d’élire, jusqu'au samedi 30 décembre, le sportif ou la sportive qui mérite de prendre la suite de Valère Germain, élu en 2016 et désormais joueur de l’OM.

1. Radamel Falcao (31 ans, football)

Pas grand monde n’aurait parié sur le come-back de Falcao pour son retour à Monaco voilà un an et demi. Aujourd’hui, c’est bien lui le boss de l’ASM. Sur l’année 2017, il totalise 34buts (8e total européen). Un des hommes majeurs du titre de la saison 2016-17.

2. Kylian Mbappé (18 ans, football)

Il y a un an, il n’était pas encore un titulaire à part entière à Monaco. 365 jours plus tard, le jeune homme est devenu champion de France, international et deuxième plus gros transfert de l’histoire du football (180 millions d’euros). En 2017, il a apporté un titre à l’ASM et lui a rempli les caisses. Son seul défaut : être désormais un joueur du PSG.

3. Lucien Favre (60 ans, football)

Son Gym n’est pas reparti sur les mêmes bases que la saison dernière, mais comment oublier ce fabuleux parcours 2016-17 ponctué par une 3e place, avec une victoire de prestige contre le PSG (3-1). Au mois d’août, son équipe sort l’Ajax au 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Un sacré exploit.

4. Jean-Michaël Seri (26 ans, football)

Il est l’homme de base de l’OGC Nice. Son métronome. Ses performances XXL de la saison dernière (7 buts, 10 passes décisives) ont grandement contribué à la 3e place et ont attisé les convoitises au dernier mercato. Il était tout proche de rejoindre le Barça. Un intérêt qui démontre la dimension prise par l’Ivoirien.

5. Mario Balotelli (27 ans, football)

Sur l’année civile, il est en déjà à 23 buts, dont 16 depuis la reprise. Ce qui le classe dans le “top 10” européen, parmi les plus grands. Si le Gym retrouve la santé dernièrement, il le doit principalement à son buteur italien.

6. Charlotte Bonnet (22 ans, natation)

Une finale mondiale l’été dernier (8e du 200m), puis une fin d’année où elle a empilé les médailles. Sept, dont six titres, aux championnats de France petit bassin, et trois, dont le sacre tant attendu sur 200m nl, à ceux d’Europe à Copenhague. Avec, à la clé, 5 nouveaux records de France. Pour faire simple, en France, il n’y a pas mieux. En Europe, c’est quasiment le cas également.

7. Charles Leclerc (20 ans, automobile)

Le Monégasque n’a que 20 ans, mais déjà un sacré palmarès. Après avoir décroché le titre en GP3 en 2016, il récidive pour sa première saison en Formule 2 cette année, signant sept succès. Des performances qui l’amènent directement en F1. En 2018, il sera titulaire au volant d’une Alfa-Romeo Sauber.

8. Mathieu Faivre (25 ans, ski)

Chaque année, l’Isolien grimpe dans la hiérarchie mondiale du géant. Quatrième de la spécialité en 2016, il est monté au 2e rang en 2017, seulement devancé par Marcel Hirscher. Il a coiffé Alexis Pinturault sur la dernière épreuve. Cette saison, il a repris presque aussi fort en prenant la 4e place à Val d’Isère.

9. Jean-Pierre Dick (52 ans, voile)

Le navigateur niçois aura brillé en début et en fin d’année. D’abord tout proche du podium sur le Vendée Globe (4e), Jean-Pierre Dick remporte un quatrième succès sur la Transat Jacques-Vabre avec Yann Eliès. Un record sur l’épreuve en Imoca.

10. Loïc Bruni (23 ans, VTT descente)

En 2017, le pilote cagnois a réussi à faire un copier-coller de sa fabuleuse saison 2015. A savoir, un titre national, suivi d’un titre mondial. Malgré une blessure à la jambe qui lui a écourté sa saison, il finit aussi 4e de la Coupe du monde.