La véritable recette des beignets aux pommes-raisins secs

Pour 8 personnes

Préparation : 30 min





LES INGRÉDIENTS

- 250 g de farine,

- 80 g de beurre,

- 20 g de sucre,

- 250 g de pommes reinette,

- 150 g de raisins secs de Corinthe,

- 6 à 7 oeufs,

- 400 ml d’eau,

- 50 ml de rhum,

- 50 ml d’eau de fleur d’oranger (soit 2 ou 3 cuillères à soupe),

- Sel,

- Huile pour friture (arachide ou tournesol).

RÉALISATION





Éplucher les pommes et les découper en dés de 1 cm de côté. Laver les raisins secs. Mettre à macérer les pommes coupées et les raisins secs dans le rhum.



Dans une casserole, mettre le beurre coupé en petits morceaux, une pincée de sel, le sucre et l’eau. Porter le tout à ébullition et retirer immédiatement la casserole du feu. Incorporer d’un seul coup la farine avec une spatule.



Remettre la casserole sur feu doux, pour dessécher la préparation, tout en remuant la pâte sans arrêt jusqu’à ce qu’elle ne colle plus au fond et aux parois de la casserole.



Retirer à nouveau la casserole du feu, incorporer à la pâte les oeufs un à un, préalablement battus, ajouter l’eau de fleur d’oranger, les pommes et les raisins préalablement égouttés, tout en mélangeant délicatement avec la spatule.



Faire chauffer l’huile de friture, former les beignets en prenant la pâte avec une cuillère à dessert, et faire glisser, à l’aide du doigt, délicatement les boules de pâte dans la friture. Entre chaque boule de pâte formée, tremper la cuillère dans un bol d’eau tiède destiné à cet usage, opération qui permet d’éviter que la pâte reste collée à la cuillère…



Laisser cuire et dorer les beignets en les retournant de temps en temps avec une écumoire. Les déposer sur du papier absorbant afin d’éliminer le surplus d’huile. Les présenter dans un plat, saupoudrés de sucre semoule et les servir chauds.

Une recette authentique extraite des "Carnets de cuisine du comté de Nice" par Alex Benvenuto en collaboration avec le Comité Technique du label "Cuisine Nissarde". D'ailleurs si vous ne le saviez pas déjà, la cuisine niçoise est inscrite au Patrimoine culturel immatériel français depuis octobre 2019 avec ces recettes à l’appui. Miam!