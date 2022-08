La véritable recette de la troucha

Pour 8 personnes

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min





LES INGRÉDIENTS





- 8 oeufs entiers,

- 4 kg de blettes,

- 1 bouquet de cerfeuil,

- 1 bouquet de persil,

- 1 oignon,

- 200 g de parmesan ou de sbrinz râpé,

- Huile d’olive,

- Sel & poivre du moulin.





RÉALISATION





Enlever les côtes aux blettes et couper des bandes dans le vert. Les blanchir et bien les égoutter ensuite. Dans un saladier, battre les oeufs, y ajouter le fromage râpé, les blettes, le cerfeuil et le persil finement hachés. Saler et poivrer.



Faire revenir l’oignon dans la poêle et le mélanger à la préparation.



Huiler la poêle. Verser la préparation et cuire à feu moyen en tassant bien pour obtenir une omelette d’une épaisseur de 2 à 3 centimètres. Couvrir la poêle et cuire à l’étouffée, à feu doux, pendant 15 minutes.



Retourner l’omelette pour cuire l’autre face en veillant à huiler de nouveau la poêle au préalable. Couvrir la poêle et cuire encore 15 minutes à feu doux.

Une recette authentique extraite des "Carnets de cuisine du comté de Nice" par Alex Benvenuto en collaboration avec le Comité Technique du label "Cuisine Nissarde". D'ailleurs si vous ne le saviez pas déjà, la cuisine niçoise est inscrite au Patrimoine culturel immatériel français depuis octobre 2019 avec ces recettes à l’appui. Miam!