VIDEO. Les vœux de sérénité du prince Albert II aux Monégasques

C’est une tradition à laquelle s’attellent tous les chefs d’Etats au terme d’une année civile : celle de présenter leurs vœux à la population.

Pour le souverain, la tradition s’est exprimée via un message télévisé enregistré au Palais princier et diffusé ce lundi soir simultanément sur la chaîne Monaco Info et sur les réseaux sociaux.

Évoquant un monde marqué par les "tensions", le prince Albert II a rappelé que les fêtes de fin d'année "constituent une heureuse occasion de marquer une pause et de se ressourcer".

Aux jeunes

de "s'ouvrir au monde"

Dans un contexte international tumultueux, le souverain a également tenu à rappeler que la Principauté "est un havre à mains égards" et souhaité que les débats y soient "toujours empreints d'objectivité et de mesure".

Il s'est enfin adressé tout particulièrement aux aînés, garants de la transmission, et aux jeunes qu'il a invités à "s'ouvrir au monde".