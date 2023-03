Une étape des "World E-Bike Series Monaco" se tiendra en mai à Breil-sur-Roya

C’est confirmé, une étape de la coupe du monde de VTT Electrique va bel et bien avoir lieu à Breil-sur-Roya, et plus précisément au col de Brouis, en mai prochain. En effet, la ville accueillera pour la première fois la manche d’ouverture de cette Coupe du monde E-MTB XC UCI WES, un événement alliant compétition sportive de haut niveau et attractions pour les amateurs locaux.

Un parcours physique, rocheux et exigeant

Destination spectaculaire pour tous les vététistes électriques, la commune offrira une expérience très riche pour les cyclistes professionnels et amateurs, avec des parcours particulièrement ardus. Cette année, les cyclistes auront affaire à un sol très exigeant, rocheux et en terre battue, avec des montées raides et physiques et des descentes difficiles qui permettront aux meilleurs pilotes du monde d’exploiter au mieux leur assistance électrique.

L’évènement comprendra 2 jours de compétition, les 20 et 21 mai 2023. Les amateurs pourront également profiter de l’événement, grâce à la "Ride WES" qui emmènera les vététistes amateurs de différents niveaux sur et autour des parcours de la manifestation. Cette manche constituera ainsi une excellente occasion de développer la pratique du VTT sur le territoire de la Roya, de se rapprocher des protagonistes du VTT électrique mondial, et pourquoi pas, de partir à la découverte de Breil-sur-Roya.