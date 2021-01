Deux championnats de France de VTT prévus en 2021 sur la Côte d'Azur

Si les pilotes azuréens nous ont habitués à décrocher chaque année de nombreux titres nationaux (et internationaux), il est en revanche plus rare que les Alpes-Maritimes accueillent des événements VTT fédéraux.

Après avoir fait leurs armes dans le cadre de la Coupe de France au cours des deux dernières saisons, Levens et Valberg se voient confier l’organisation des Championnats de France 2021 cet été, la première pour les épreuves de cross-country et de trial (du 8 au 11 juillet) et la seconde pour la descente (du 15 au 17 juillet).

Huit ans après Auron, c’est une aubaine pour les vététistes azuréens, qui auront non seulement l’avantage d’évoluer à domicile, mais aussi d’être soutenus par leurs proches au bord du grand pré levensois et de la piste DH valbergane Loïc Bruni.