Le troisième tour de la Coupe de France de beach-volley s’est disputé dernièrement au Lavandou. Monaco a hérité de Hyères, Dijon et Cagnes. Grâce à la première place de l’ASM et de Dijon, les deux clubs ont été exemptés du second tour. Tous les clubs doivent avoir deux équipes où quatre matchs minimums sont disputés.

Dans le cas d’une égalité, un autre match est disputé pour déterminer le vainqueur. En revanche l’équipe doit être composée d’un joueur de l’équipe 1 et un joueur de l’équipe 2. Avec ce nouveau point de règlement, l’ASM BV doit avoir quatre joueurs de qualité.

Dans un cadre prestigieux, Monaco a perdu son premier match face à Dijon 3-1 avant de se rattraper et de battre les deux autres équipes de la poule sur le même score. L’équipe 1 composée d’Arthur et de Lilian n’a pu s’entraîner de manière intense et en a subi les conséquences. En revanche, l’équipe 2 composée de Julien et de Maxence a été d’un excellent niveau ce qui a permis à l’ASM de se qualifier au prochain tour, à Montpellier à la mi-juillet. Depuis 2016, date de création du tournoi, Monaco fait partie des 12 meilleures équipes de France.