C’est scientifiquement prouvé. Dieu éole et le beach-volley ne font pas bon ménage. Hier au Larvotto, le vent a donné bien du fil à retordre aux huit duos masculins engagés pour le tournoi Dietsmann (1). Les obligeant, de fait, à adapter leurs tactiques de jeu. « Quand on a le vent avec nous, il faut retenir ses coups car les ballons sont très légers. Mais quand on est face au vent, il faut servir fort et enrouler. Cela donne un effet à la balle, tout en la ralentissant », souffle le Monégasque Vincent Ferry, lequel a gagné son frère en demi-finale (15-7/15-11). Sur le style, ça change, donc. Mais pas sur le fond. Même force de frappe dévastatrice dans le ballon au moment de monter au filet pour un smash. Même goût prononcé à manger le sable pour sauver un point, un set, un match. Même accolades musclées à chaque beau coup. Au terme du tournoi, c’est la paire locale Frank Gopcevic-Vincent Ferry qui rafle le trophée face au duo Linhares-Desmedt en l’emportant 2 sets à 1 dans une finale très disputée.

La veille, lors du tournoi féminin Sci Kozak, c’est Eva Hamzaoui et Caroline Revel-Chion qui ramenait la coupe à la maison.

À Monaco, donc.