Voile SailGP 2022-23: l’étape de Saint-Tropez reconduite

Pour rappel, le SailGP regroupe des F50, des catamarans de sport de 15mètres ultra rapides et à la pointe de la technologie et qui, comme leurs grands frères de l’America’s Cup, disposent de foils qui les font quasiment voler sur l’eau.

Stéphanie Nadin, la directrice de l’événement France SailGP se réjouit de ce partenariat: "Après un événement SailGP très réussi en 2021, au cœur de l’un des villages les plus iconiques de France, nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec la Ville de Saint-Tropez et la Société Nautique de Saint-Tropez. Nous avons beaucoup appris ensemble sur la première édition, tissé des liens solides, et l’un de nos premiers points d’attention sera de développer l’accueil des spectateurs sur mer et sur terre, afin de proposer une expérience encore plus marquante et immersive à tous."

Le célèbre petit port varois accueillera la cinquième manche de la compétition les 10 et 11 septembre 2022, dans le magnifique stade nautique du golfe tropézien après une première édition 2021 (11 et 12 septembre 2021) qui a connu un grand succès.

Pour cette troisième saison, dix équipes seront au départ, soit deux de plus que la saison précédente. Le Canada et la Suisse rejoignent donc la flotte déjà composée de la France, l’Espagne, la, Grande-Bretagne, le Danemark, les états-Unis, le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Du côté des destinations, Chicago, Copenhague et Dubaï entrent dans la danse.

Tous les événements seront diffusés en direct dans plus de 175 pays via les partenaires de distribution officiels, dont Canal Plus pour la France.

En attendant, la saison 2 du SailGP se poursuit avec l’Australia Sail Grand Prix à Sydney les 17 et 18 décembre. La saison s’achèvera avec la Grande finale à San Francisco les 26 et 27 mars prochains.