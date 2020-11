Vendée Globe: le bateau monégasque mené par Boris Herrmann en 12e position

Dans le jargon sportif, on appelle ça une "remontada". S’il est bien un terme que l’on peut accoler au Seaexplorer-Yacht Club de Monaco, bateau monégasque mené par Boris Herrmann pour la course du "Vendée Globe", il s’agit de celui-ci.

Le skipper s’est en effet délesté de la 18e place qu’il occupait mercredi soir, pour se hisser dans le top dix, en 7e position samedi en fin de journée.

Hier, à 15 heures, le foiler aux couleurs de la Principauté occupait la 12e position, à 231 milles nautiques du leader Alex Thomson (Hugo Boss) et le moral à bord était plutôt bon.

"La vie est belle"

"C’est très calme et très agréable, on avance à 10/11 nœuds, expliquait Boris Herrmann dans sa vacation radio ce dimanche matin. La semaine dernière était dure. Hier, j’ai pu ranger le bateau, je me suis fait un petit apéro le soir, j’ai appelé des copains! Une soirée comme celle d’hier, une nuit comme celle-là, ça vaut tous les efforts de cette première semaine de course. La vie est belle là. J’ai mis mon ciré tout à l’arrière du bateau. Je ne vais pas le toucher pendant une bonne semaine je pense. Il ne fait pas trop chaud, c’est la température idéale. Ce soir, on va tous rentrer dans une sorte d’alizé un peu établi, ça va aller tout droit. Je ne vois pas de manœuvre à faire. Juste un changement du grand gennaker au code 0. Je changerai les voiles au fur et à mesure toutes les quelques heures pendant la journée."

La première semaine de course a été très difficile et mouvementée pour les trente-trois marins sur la route du "Vendée Globe".

Jérémie Beyou (Charal), l’un des grands favoris, a été contraint de faire demi-tour après trois jours de course seulement, suite à diverses avaries. Il espère pouvoir réparer et ainsi repartir avant le mercredi 18 novembre, date limite pour franchir la ligne de départ.

La dépression Thêta est maintenant derrière les 32 autres skippers qui peuvent souffler dans des conditions agréables.

La flotte est désormais composée de deux groupes, avec les cinq derniers concurrents, encalminés plus au nord mais qui ont échappé à Thêta.

Les écarts commencent déjà à se creuser: à 15 heures hier, on comptait déjà plus de 870 milles de retard pour Sébastien Destremau (Merci, 31e position) par rapport à Alex Thomson (Hugo Boss). Cinq jours à peine après le départ, la "baston" s’est invitée dans la course.

Préparation et anticipation ont été de mise pour négocier le caprice météorologique, qui n’a pas laissé grand répit à ceux qui l’ont rencontré.

"C’est difficile de naviguer dans cette mer vraiment courte. C’est assez stressant", expliquait Boris Herrmann.

Les Alizés en ligne de mire

Les monocoques ont mis dorénavant leur étrave en direction du Cap Vert. Prochain défi: les alizés et la zone de convergence intertropicale, connue sous le nom de Pot-au-Noir.

Cette bande d’une centaine de kilomètres de large qui entoure l’équateur sonne la rencontre des flux des deux hémisphères.

Un changement d’ambiance pour les skippers qui vont s’attaquer à une région où tout est possible, entre calme plat et grains orageux.

Avec l’entrée dans les Alizés, les foilers vont pouvoir démontrer tout leur potentiel et le rythme va très certainement s’accélérer.

Pour suivre la course: www.ycm.org ou https://team-malizia.com