Vendée Globe: départ remarqué pour le voilier monégasque Malizia

C’est la plus terrible des courses nautiques, dans tous les sens du terme. Fascinante et éprouvante.

Deux qualificatifs qu’on a retrouvés dès le départ, qui a dû être repoussé quatre fois. C’est à 14 h 20 que les navires ont finalement pris le large.

Parmi eux, Seaexplorer-Yacht Club de Monaco, l’IMOCA 60 qui représente officiellement la Principauté de Monaco.

Laboratoire de compétition

Un voilier monocoque barré par le skipper allemand Boris Herrmann. « Souvent qualifié d’Everest des mers, il s’agit d’un défi de l’extrême, dans sa plus pure simplicité : l’audace des marins qui se battent seuls contre les éléments et qui vont au bout de leurs rêves, à force de courage et d’abnégation.

Autre fierté, la démarche environnementale menée sur ce projet, en lien avec ma Fondation, par Pierre Casiraghi, vice-président du Yacht-Club de Monaco et notre skipper Boris Herrmann qui ont notamment muni Seaexplorer-Yacht Club de Monaco d’un laboratoire océanique pour permettre aux chercheurs de mesurer et d’enregistrer différents paramètres scientifiques des océans. Tous nos vœux de succès accompagnent Boris que nous suivrons avec enthousiasme et passion tout au long de cette course mythique » a déclaré le prince Albert II.

C’est Pierre Casiraghi qui a souhaité mettre en place cette démarche scientifique : « Il s’agit de la concrétisation de tant d'années de travail ! Nous l’avions en point de mire depuis longtemps. C’est très excitant. Je suis de tout cœur avec Boris et resterai en contact régulier avec le bateau. Tout le pays va être derrière lui. »

"tout reste à écrire"