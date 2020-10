Malizia, le bateau monégasque en lice pour le Vendée Globe

Ils sont comme des enfants qui comptent les jours avant le passage du Père Noël dans la cheminée. Pour le tandem de la team Malizia, Pierre Casiraghi et Boris Herrmann, Noël tombe le 8 novembre cette année, date à laquelle leur bateau Malizia, s’attaquera à son plus beau défi : le Vendée Globe.



Le monocoque Imoca, sous la bannière Seaexplorer-Yacht Club de Monaco s’alignera sur la ligne de départ de cette course mythique dans leur cœur des marins. Le programe ? 21 638 miles (soit 40 075 kilomètres) à parcourir en solitaire et sans escale dans les mers du Sud pour un tour du monde de stratégie et de vitesse, en caressant l’espoir de rivaliser avec le record d’Armel Le Cléac’h qui a bouclé la boucle en 2017 en 74 jours.



Trente-trois femmes et hommes sont engagés dans cette édition. Et pour la première fois une équipe aux couleurs de la Principauté : Boris Herrmann sur l’eau pour tenir la barre du Seaexplorer-Yacht Club de Monaco ; Pierre Casiraghi à terre pour encadrer la team Malizia.



« Nous avons ce rêve depuis 2014 avec Boris. Nous avons réussi à monter une équipe, il a fallu du travail et du temps. On s’est donnés à fond même si ça paraissait fou », s’est réjouit Pierre Casiraghi, lors d’une séance Zoom avec la presse où Boris Herrmann s’est dit « très excité » par cette aventure.

« De la nourriture pour 80 jours »

La coque du Malizia a déjà vu du pays. À son bord, le navigateur allemand de 39 ans, a déjà réalisé neuf transats. Souvent partagées avec Pierre Casiraghi.



Pour cette course singulière en solitaire, le bateau a été adapté, notamment avec de nouveaux foils, qui permettent en prise de vitesse de décoller et voler au-dessus de l’eau. « Le siège de pilotage a l’intérieur a été revu. Il a une ceinture pour éviter que je ne tape le plafond en cas de remous. Et il y a aussi un meilleur matelas », sourit le skipper.

Côté provisions, il a de la nourriture pour 80 jours. « Je peux même tenir 100 jours sans trop de sacrifices mais si tout se passe bien, j’espère faire la boucle en moins de 70 jours ».



Sa détermination première ? Pas forcément d’être en tête, mais arriver à terminer la course où historiquement la moitié des concurrents abandonnent en chemin. Son moment le plus redouté ? Le passage du cap Horn. Il a déjà franchi par le passé quatre fois ce point légendaire pour contourner la Terre de Feu au sud du Chili. « On ne sait jamais ce qu’il nous réserve, même si le mois de novembre est plus clément ».

« Être un peu malin pour être efficace »

Sa course pour l’heure, Boris Herrmann la théorise. « Ces dernières années nous avons beaucoup navigué, mais je dirais que 80 % de la course se joue sur la préparation, avant même de franchir la ligne de départ. Nous avons fait des choix raisonnables et prudents. En gardant en tête l’esprit Malizia, être un peu malin pour être efficace ».



Le navigateur a d’ailleurs fait le choix avec l’équipe de ne plus toucher au bateau depuis qu’il est amarré aux Sables-d’Olonne en attendant le départ. Pas stressé ? « On a eu quatre ans pour se préparer, je sais dans quel sac se trouve chaque équipement dans n’importe quel coin du bateau ». Alors, il étudie les cartes, les prévisions météo. Et profite de son bébé de trois mois et demi en quasi-autarcie avec son épouse, Covid-19 oblige. « Je suis très prudent face au virus. Avant le coup d’envoi, chaque concurrent sera testé le 6 novembre et s’il est positif à la Covid-19, ne pourra pas prendre le virus. Pour nous tous, ce sera le premier cap à franchir ».