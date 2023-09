L'élégance et des pans d’histoire au palmarès du 16e Monaco Classic Week

L’un des trois derniers 15 M JI encore en navigation aux côtés de Tuiga (1909), le vaisseau amiral du Yacht-club de Monaco, et Mariska (1908) qui accueillait à bord une délégation du Manhattan Yacht-club menée par son Commodore Michael Fortenbaugh.

Des pans d’histoire

Commandité par George Coats et construit dans le célèbre chantier naval de la famille Fife, situé dans le petit village écossais de Fairlie, par William Fife III, The Lady Anne a navigué avec un gréement bermudien jusque dans les années 20, devenant par la suite un ketch qui fut utilisé pendant la deuxième guerre pour le transport de munitions.

Après avoir passé quelques années en Espagne, The Lady Anne a été retrouvé sur le fleuve anglais Hamble et entièrement rénové par Fairlie Restauration près de Southampton. Le trophée Monaco Classic Week prend non seulement en compte le résultat sportif mais aussi la qualité de la restauration appréciée par un jury de spécialistes qui a noté le respect des plans d’origine, des matériaux utilisés pour la construction des bateaux et le savoir-faire de ceux qui les ont remis en état.

"Cet évènement est unique en son genre puisqu’il réunit à Monaco les plus belles unités classiques afin que le public s’aperçoive à quoi ressemblait le yachting il y a 100 ans. Si on ne préserve pas l’histoire, que nous reste-t-il? L’histoire peut nous dire ce que sera le futur", a commenté Sir Robin Knox-Johnston, président du jury et premier homme à avoir accompli un tour du monde en solitaire et sans escale.

Exposition et élégance

Par ailleurs, dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance du prince Rainier III, fondateur du Yacht-club de Monaco en 1953, a été organisée durant la Monaco Classic Week, une exposition exclusive de photographies. Intitulée "Le Prince et la Mer", cette rétrospective ouverte au public a mis en lumière la quinzaine de bateaux ayant composé la formidable collection du Prince Rainier, qui a insufflé une nouvelle dynamique au yachting d’après-guerre. Le prince Albert II, président du Y.C.M., s’est rendu au cœur du village.

Une visite durant laquelle il a pu admirer les unités amarrées dans la YCM Marina mais aussi se replonger dans l’histoire familiale en découvrant les nombreux clichés exposés dans la Meeting Room du Y.C.M. Autre évènement remarquable: une soixantaine de canots automobiles ont fait une escapade en mer mémorable, louvoyant autour de la flotte de voiliers de tradition, emmenés par une flotte d’une trentaine de Riva avec, en chef de file, Lia Riva à bord de Lipicar, l’Aquarama familial.

"Le lien entre Riva et Monaco est très ancien", commente la fille de Carlo Riva, l’Ingegnere di Sarnico, "depuis que mon père est arrivé ici, avec le prince Rainier, ils ont décidé de creuser un tunnel dans la roche et de construire des pontons flottants dans la magnifique baie du Port Hercule".

Le dernier jour de la Monaco Classic Week a également été marqué par l’organisation du concours d’élégance. Les voiliers de tradition, les canots automobiles et les motor-yachts ont ainsi été scrutés par le jury. Ce prix a été remis à Oriole chez les voiliers de tradition, Italica chez les motor- yachts et Albatross chez les canots automobiles.