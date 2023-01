Le Malizia-Sea-Explorer du Yacht-club de Monaco a pris le départ de la course The Ocean Race qui va durer 6 mois

C’est ce dimanche 15 janvier, à 16h10 précisément, que le départ de cette course légendaire, qui va durer six mois, a été lancé d’Alicante en Espagne pour les six VO65 et les cinq IMOCA.

Sorti du chantier en juillet

Pour la deuxième fois de son histoire, le Yacht-club de Monaco s’aligne au départ de cette épreuve autour du monde avec escales, en équipage et par étapes.

Avec Malizia-SeaExplorer, et ses cinq membres déquipage barré par Boris Herrmann, le Yacht-club de Monaco se replonge ainsi dans la légende de cette course qui traverse les mers les plus inhospitalières du globe.

Pour la première fois de sa carrière, Boris Herrmann se lance dans cette épreuve. Une expérience inédite pour le marin et son équipage cosmopolite, composé de Will Harris (co-skipper), Rosalin Kuiper, Nicolas Lunven, Yann Eliès, Axelle Pillain et Antoine Auriol (reporter embarqué).

Sorti de chantier en juillet dernier, le tout nouveau 60 pieds Malizia-SeaExplorer a déjà goûté au large lors de sa participation à la dernière Route du Rhum.

"Les sensations sur ce bateau sont complètement différentes. Il est légèrement plus lourd avec une forme de coque un peu en banane ce qui implique une navigation différente. Il est également plus élevé ce qui permet d’avoir plus de place à l’intérieur et améliorer un peu la qualité de vie à bord", note Pierre Casiraghi, vice-président du Y.C.M. et fondateur de la Team Malizia.

"C’est un bateau que l’on a imaginé pour le Vendée Globe donc pour de la navigation en solitaire mais aussi en équipage pour pouvoir faire la Ocean Race. Je pense que Boris et le Team Malizia s’en sortiront très bien dans cette course."

Le développement durable

Malizia-Sea-Explorer a remporté la première course côtière organisée dimanche 8 janvier à Alicante, en amont du départ.

Neuf villes étapes sont au programme de ces six prochains mois, la première faisant office de sprint entre Alicante et le Cap Vert. Un premier stop qui permettra aux concurrents de mettre l’accent sur les questions de développement durable, une cause chère à l’équipe de Malizia-Seaexplorer et au Yacht-club de Monaco.

Les concurrents viseront ensuite Le Cap (Afrique du Sud), Itajai (Brésil), Newport (États-Unis), Aarhus (Danemark), La Haye (Pays-Bas) et de boucler leur périple à Gênes (Italie).