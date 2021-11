Jean-Pierre Champion, ancien président de la Fédération Française de Voile, est mort

Il avait par ailleurs occupé le poste de vice-président du Comité national olympique et sportif français entre 2005 et 2009, sous la présidence d’Henri Sérandour. Il avait, au cours de ces décennies, su multiplier les actions et les prises de parole pour rendre la voile accessible au plus grand nombre.

Amoureux de tous les bateaux, après des débuts tardifs, à Cavalaire (Var), en Vaurien, puis 420, il avait développé une ferveur particulière pour le 470 qu’il avait pratiqué à haut niveau, jusqu’à défendre les couleurs de l’Équipe de France B.

Faire rayonner les sports nautiques à Cannes

Il avait confié, lors d’une interview accordée à Nice-Matin quelques mois après sa prise de fonction à la présidence du Yacht-Club de Cannes en avril 2018, avoir une tendresse toute particulière pour Cannes et sa baie dont il avait fait vœu de participer au rayonnement nautique. Un objectif atteint selon le maire de Cannes, David Lisnard pour lequel le président d’honneur du yacht club "avait su renforcer l’identité de Cannes comme l’un des hauts lieux du nautisme français, notamment à travers des rendez-vous emblématiques tels que les Régates Royales."

Il avait également formé de grandes ambitions sportives pour le club de la pointe Croisette dont il était membre de longue date. "Son expérience a permis d’accompagner la passion de jeunes navigateurs et d’encadrer de véritables talents aujourd’hui en lice dans les plus grandes compétitions internationales", note encore le premier magistrat de Cannes.

Depuis mars 2021, Jean-Pierre Champion s’était mis en retrait de la vie du club car atteint par la maladie. Il avait passé le flambeau de la présidence à Jean-François Cutugno: "Épicurien, amateur de politique et de littérature, énumère ce dernier, Jean-Pierre était un ami. J’ai travaillé à ses côtés pendant quatre ans comme secrétaire général du Yacht-club. Il était surtout, en dehors d’un grand président, un grand passionné de voile et de régates. Il continuait d’ailleurs à naviguer en Finn ces derniers temps jusqu’à ce que la maladie l’éloigne du club."

Ses obsèques auront lieu à Valencienne ce vendredi dans l’intimité familiale. "Mais un hommage maritime avec la grande famille de la voile lui sera rendu, à une date ultérieure, à Cannes", indique Jean-François Cutugno.

Nice Matin s’associe à David Lisnard et Jean-François Cutugno, pour adresser ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean-Pierre Champion.