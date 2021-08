Dmitri Rybolovlev remporte la Rolex Fastnet Race à bord de son superyacht

C’était l’attraction de la 49e édition de la Rolex Fastnet Race avant même le coup de canon du départ, dimanche au large des côtes britanniques.

Le monstrueux Skorpios, premier superyacht à voile ClubSwan 125 (lire ci-dessous), barré par le président de l’AS Monaco Dmitri Rybolovlev, a franchi la ligne de cette traversée de la Manche en premier, ce mardi soir à Cherbourg, après 2 jours, 8 heures, 33 minutes et 55 secondes.

"Nous sommes très satisfaits du résultat ainsi que du bateau. L’équipe a été formidable. Le passage du Fastnet [phare au Sud de l’Irlande, ndlr] était un instant magique, un moment vraiment spécial, témoignait Dmitri Rybolovlev hier. Nous avons essayé de rester prudents, surtout au départ dans le vent fort. Nous sommes impatients de voir ce que le bateau peut faire lors des prochaines courses."

Une passion récente

La passion pour la voile du président de l’ASM remonte à cinq ans. Déjà pratiquant d’aquabike et de surf [il avait pris des cours avec la légende Kelly Slater, ndlr], Dmitri Rybolovlev a participé à des régates au fil du temps, jusqu’à remporter le titre de champion du monde du ClubSwan 50 en 2019.

Pour son premier défi avec Skorpios, il était entouré de 28 coéquipiers, dont sa fille cadette Anna et le skipper espagnol Fernando Echávarri. "Notre propriétaire Dmitri Rybolovlev est extrêmement heureux. C’est un bon marin, pour qui la compétition de voile hauturière était une première. Il a beaucoup apprécié l’expérience", confie ce dernier,, champion olympique en classe Tornado à Pékin en 2008, et champion du monde 2005 et 2008.

Membre du Yacht-club de Monaco, Dmitri Rybolovlev est le premier marin à avoir passé la ligne d’arrivée de la Fastnet Race avec une voile aux couleurs monégasques. Skorpios, dont le port d’attache est Monaco, arbore d’ailleurs une voile jaune et noir floquée "MON001".