Comment Boris Herrmann vit son premier Vendée Globe? Les confidences du skipper du Malizia, voilier de Monaco

Laissant ainsi à Boris Herrmann le luxe de se prêter au jeu de l’interview. "C’est paradoxal, mais c’est quand le vent tombe que je suis le moins détendu, car il faut faire attention à ne pas abîmer le bateau. Quand il est régulier, c’est là où je trouve un peu de temps pour moi-même."

Quand il ne change pas ses voiles ou ne règle pas l’assiette du bateau, qu’il ne surveille pas les changements brutaux de météo ou ne met pas de l’ordre sur son navire, le skipper dégaine son smartphone pour se reconnecter à la terre ferme et joindre son cercle de proches via la messagerie instantanée WhatsApp. "Une fois par jour, je garde le contact avec ma femme [Birte] et mon petit bébé [Marilou] que je vois sourire, qui essaye de taper le téléphone. C’est le meilleur moment de la journée", sourit-il. Ces rares moments d’intimité s’avèrent précieux, d’autant plus quand on sillonne le globe, en solitaire, sans escale et sans assistance.

"La première semaine, la solitude est brutale. ça m’a fait peur, ça m’a angoissé. Nous sommes des êtres humains, une espèce qui se veut sociale. On n’est pas habitué à être seul. Depuis, ça va beaucoup mieux."

Pas vraiment seul à bord

Petite entorse au règlement, Boris Herrmann n’est pas réellement seul à bord. Alphonso, à ses côtés depuis plus d’une décennie, est sans doute l’ours en peluche qui détient le record du plus grand nombre de milles nautiques avalés sur les mers et océans de notre globe. "C’est une école en Allemagne qui me l’a donné. Il a déjà fait le tour du monde", se marre-t-il.